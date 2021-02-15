Вмерзший в лед труп мужчины нашли на Финском заливе в Петербурге

Замороженный труп мужчины нашли на льду Финского залива Фото: Олег ЗОЛОТО

Полиция Санкт-Петербурга выясняет, как труп мужчины оказался на льду Финского залива в 200 метрах от берега. В четыре часа дня в воскресенье, 14 февраля 2021 года, 52-летняя женщина гуляла по льду в районе поселка Лахта в Приморском районе города и заметила под снегом что-то странное. Подойдя поближе она увидел замороженный труп человека.

- Женщина позвонила в полицию и рассказала о страшной находке. Следователи немедленно выехали на место, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Тело находилось в 200 метрах от берега напротив Петровской аллеи. Сразу определить, сколько труп пролежал на льду, оказалось сложно. Тело припорошило снегом, а само оно заморозилось из-за сильных холодов.

Погибшим оказался мужчина лет 20-25, ростом около 160 сантиметров. Одет он был в темную кофту, джинсы и темные носки. Рядом с ним лежала куртка, а вот ботинки полиция не нашла. Документов в одежде умершего обнаружено не было, поэтому установить личность пока что не удалось.

Специалисты откололи от льда замороженный труп и направили его в морг для определения причины смерти. Материалы дела направлены в следственный комитет.