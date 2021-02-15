Полиция показала черепа, украденные из Зоологического института в Петербурге

50 черепов были украдены и проданы коллекционерам. Фото: кадр с видео: МВД РФ

МВД показало видео с черепами животных, которые были украдены из лаборатории Зоологического института Российской академии наук в Петербурге. Всего злоумышленник вынес 50 экспонатов на 3,5 миллиона рублей. Похитителем оказался обычный плотник, взявший то, что плохо лежит.

- По версии следствия, противоправные деяния совершались в период с августа 2020 по январь 2021 года. Из лаборатории Зоологического института пропали 50 черепов древних и экзотических животных, которые использовались при проведении исследований. Эти экспонаты имеют высокую историческую и научную ценность, часть из них была приобретена в XVIII-XIX веках. По оценке экспертов, стоимость похищенного составила 3,5 млн рублей, - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Похитителем оказался ранее судимый плотник института. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что задержанный плотник ранее был судим, тем не менее имел доступ в помещения с ценными экспонатами. Он воспользовался тем, что охрана здания института оставляет желать лучшего и вынес из лаборатории редкие кости: черепа орангутангов, дымчатого леопарда, двупалых и трехпалых ленивцев, бамбукового медведя, золотой кошки и так далее.

Похищенное он сбывал через сайт объявлений коллекционерам. Одним из таких оказался обычный петербургский школьник. Ученик 10 класса купил сразу 28 черепов. Все они были изъяты. Самого юного натуралиста опросили в присутствии матери и оставили в статусе свидетеля.

Остальные экспонаты ищут.

Что касается 50-летнего плотника, то в отношении него заведено дело по статье «Кража в особо крупном размере». Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Выполнял частный заказ»: Как 51-летний плотник полгода выносил из Зоологического института черепа редких зверей

Друзья мужчины категорически отказываются верить в его вину, а эксперты советуют искать следы на черном рынке (подробности)