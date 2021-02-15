Пластик частично избавит петербуржцев от очередей.

Каждый день мы решаем сотни задач — купить проездной, записаться к врачу, получить зарплату или пенсию. На это мы тратим время, носим с собой различные документы. Но теперь многие вопросы можно решить Единой картой петербуржца (ЕКП) от Сбербанка. В 2020 году ее получили почти 217 тысяч человек, а всего с момента запуска 6 мая 2019 года поступило более 445 тысяч заявлений. На 1.01.2021 число держателей ЕКП составило 429 тысяч, количество всех действующих дебетовых карт МИР в Санкт-Петербурге превысило 2 млн штук.

— В 2020 году мы наблюдали устойчивый интерес к Единой карте петербуржца, несмотря на некоторый спад спроса из-за вынужденной самоизоляции с апреля по июнь — отмечает председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Виктор Вентимилла Алонсо. — Пик выдачи в прошлом году пришелся на октябрь: в этот месяц более 30 тысяч человек оформили ЕКП. Популярность карты связана, в первую очередь, с преимуществами, которые она дает владельцам: например, дисконт на поездки в метрополитене. Также её держатели могут проходить опросы сервиса «Городской диалог» и, тем самым, влиять на решения вопросов, связанных с жизнью и развитием Санкт-Петербурга. Особенно активные даже получают подарки от партнеров ЕКП. Например, уже сейчас можно набрать 500 баллов за участие в голосованиях и получить бесплатный доступ к онлайн-библиотеке Сбера.

Кроме платежной функции, карта объединяет в себе несколько важных сервисов. Так, на нее можно записать любой проездной билет, включая льготные и единый электронный билет «Подорожник». На карту можно сохранить электронную подпись. На оборотной стороне размещена фотография владельца, а также его ФИО и дата рождения.

Также владельцам ЕКП доступны скидки более чем от 300 компаний из разных сфер деятельности, привилегии бонусной программы «СберСпасибо».

Оформить карту можно в офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физических лиц (для этого нужны паспорт и СНИЛС) или обратиться к своему работодателю. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение.

СПРАВКА

Единая карта петербуржца — электронная смарт-карта, которая объединяет в себе возможности банковской, скидочной и бонусной карт, а также электронного проездного и носителя электронной подписи. Карта выпускается бесплатно на базе Национальной платежной системы «Мир». Оформить ее может любой гражданин Российской Федерации.