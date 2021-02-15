В метро рассказали, будут ли закрывать станции метро «Петроградская» и «Садовая» во время капремонта

На "Садовой" весной 2021 года начнут ремонтировать эскалаторы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Предстоящей весной в Петербурге начнется капитальный ремонт эскалаторов на двух станциях метрополитена. Готовятся к плановым работам на «Петроградской» и «Садовой». В первом случае обновление эскалаторов займет почти полгода. Приступят к ремонту на «Петроградской» с 1 апреля, а завершить работы планируют к 20 сентября. А вот на «Садовой» с эскалаторами «расправятся» быстрее – за три месяца. Работы начнут 2 апреля, а завершить капремонт эскалаторов планируют 29 июня. Однако волноваться, что станции будут из-за ремонта закрыты, не стоит.

– Особых изменений для пассажиров в работе этих двух станций не будет. Закрывать их не будут, – рассказали «КП-Петербург» в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен». – Планируются изменения в работе вестибюлей, но об этом будет дополнительно объявлено позже.

На "Петроградской" ремонт эскалаторов займет около полугода. Фото: Олег ЗОЛОТО

Конечно, из-за работ на «Петроградской» и «Садовой» петербуржцам придется потерпеть небольшие неудобства. Обычно в случае ремонта эскалаторов вводят ограничения на вход в утренние и вечерние часы. Поэтому лучше продумывать другой маршрут или выходить заранее, чтобы не опоздать из-за очередей на входе на станции.

На прошлой неделе государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) уже выдала метрополитену разрешение на складирование и размещение необходимых для ремонта материалов и оборудования.

КСТАТИ

Напомним, что в начале января в Петербурге закрылась на ремонт станция метро «Маяковская». Там ведутся работы с вестибюлем и наклонным ходом. Вход и выход на станцию закрыт, однако нижний вестибюль «Маяковской» работает (то есть поезда не следуют мимо). Выйти со станции и войти на нее можно через соседнюю станцию «Площадь Восстания». Ремонт на «Маяковской запланирован на 11 месяцев, то есть откроется станция к концу 2021 года.