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На станции метро «Чернышевская» почти два года будут менять эскалаторы

Проект работ одобрила Госглавэкспертиза
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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На "Чернышевской" вместо трех эскалаторов будет четыре.

На "Чернышевской" вместо трех эскалаторов будет четыре.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Станцию петербургской подземки «Чернышевская» ждет масштабный ремонт. Госглавэкспертиза утвердила проект работ по замене эскалаторов. Кроме того, в наклонном ходе будет установлен дополнительный механизм и подъемников станет четыре, а не три как раньше.

- Проектной документацией предусмотрено увеличение количества эскалаторов в наклонном ходе станции метрополитена «Чернышевская» с трех до четырех, изготовление дополнительных балюстрадных светильников, ремонт основания и стен обстройки подземной части и наземного вестибюля, обделки наклонного хода, - сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

«Зонты» наклонного ходя поменяют на конструкции из композитных материалов. Проектом также предусмотрена частичная реконструкция наземного вестибюля.

На все про все уйдет почти два года - 20 месяцев, если точнее. Предполагается, что ремонт будет проводиться без полного закрытия «Чернышевской». Точные сроки начала работ пока не определены.

Сам контракт заключен еще в 2019 году, его стоимость составляет 27,6 млн рублей.

Напомним, что именно на «Чернышевской» вовремя несогласованной акции 31 января в вестибюле вывалились четыре стекла витража. Причиной назвали резкий перепад давления.

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