Резкое похолодание придет в Петербург уже в середине нынешней недели. Морозы вполне могут поставить рекорд нынешней зимы, а горожанам будет впору вспомнить про шубы, шапки-ушанки и «концертные» валенки.- Сейчас погода будет очень часто меняться, перепады температуры значительные. В ночь на вторник подойдет циклон, пойдет сильный снег, а на улице будет всего -5...-7 градусов. А потом снова придет холодный антициклон. Снег закончится, но температура резко упадет. К вечеру вторника будет до -10 градусов. В среду - холодный день. Самые значительные морозы будут в ночь на четверг. В Петербурге ожидается -20...-25, а по Ленинградской области до -28...-32 градусов, - рассказал «Комсомольской правде» главный синоптик Петербурга Александр Колесов. - А к выходным дням опять потеплеет до -5...-7 градусов и пойдет снег.Такая черезполосица ждет жителей северо-западной части России и в ближайшее время. Бесснежные морозы будут сменяться потеплениями и наоборот.Дорожные службы уже приготовились к ухудшению ситуации и предупреждают водителей о сложной обстановке на трассах.- Во вторник, 16 февраля, в ночные часы прогнозируется снег, местами сильный, в отдельных районах метель, ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Днем также ожидается небольшой и умеренный снег, ветер 6-11 м/с. В среду также ожидается умеренный снег. ФКУ УПРДОР «Северо-Запад» призывает водителей при неблагоприятных погодных условиях строго соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасный скоростной режим, избегать опасных маневров, не препятствовать работе дорожной техники, - сообщает пресс-служба дорожного управления.