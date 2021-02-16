Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с ситуациями, когда, заказывая что-либо онлайн, курьера приходилось ждать полдня, а иногда и весь день. Бывает и похлеще. Когда приходит сообщение, что курьер привезет заветную посылку с 11.00 до 20.00, ждешь его весь день, а потом получаешь звонок или сообщение о том, что доставка переносится на следующий день. Мол, извините, непредвиденные обстоятельства. Все привезем, но завтра.Не менее досадно, когда заказываешь подарок папе или мужу к 23 февраля, дню рождения или другому празднику, договариваешься, чтобы курьер привез заказ днем, пока мужчин нет дома. А курьер опаздывает и привозит посылку вечером, когда уже все вернулись. Увы, сюрприз с таким сервисом не удастся.Чтобы избежать таких недоразумений, Яндекс.Маркет в Санкт-Петербурге ввел новый способ доставки «По клику, когда удобно». Суть его в том, что сперва заказ приходит на ближайший склад Яндекс Go, а потом уже в удобное для вас время приезжает курьер.Смотрите, как это работает. Как только заказ поступит на склад, вы получите сообщение и push уведомление на телефон. С этого момента в течение трех дней нужно вызвать курьера, чтобы получить заказ. Доставят его буквально за 20-30 минут.В преддверии праздников такая доставка очень удобна. К примеру, заказали девушке или жене к 8 марта то, о чем она давно мечтала, но не хотите, чтобы любимая раньше времени узнала, что вы для нее приготовили. Дожидаетесь, когда она уйдет на маникюр или по другим делам, и вызываете курьера через приложение. Ждете не больше получаса и заказ уже у вас. Доставку можно оформить как через Яндекс.Маркет, так и Яндекс Go.В новом способе доставки есть еще одна удобная фишка. Вместе с вашим заказом курьер может принести продукты из Лавки. Вспомнили, что дома молоко, яйца, хлеб или сахар закончились, а собираться и выходить на улицу не хочется. Не беда. Курьер доставит не только раннее заказанный на Маркете товар, но и другие необходимые вещи. В приложение есть возможность сделать дозаказ.Обратите внимание на важный нюанс. К таким заказам есть определенные требования. Доставка «по клику» действует, если стоимость заказа не превышает 20 тысяч рублей, и в нем нет алкоголя и лекарств. Вес посылки должен быть меньше 10 килограмм, а ее длина, высота и ширина не больше 50 сантиметров с каждой стороны.