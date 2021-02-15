«Просто стоять и смотреть - не моя история»: Режиссер Мусаев после драки с актером Епифанцевым попал в больницу

Режиссер посетовал, что Епифанцев в отличной форме Фото: СОЦСЕТИ

Режиссер Ростислав Мусаев госпитализирован после драки в петербургском баре с актером Владимиром Епифанцевым. Конфликт разгорелся после премьеры фильма "Дочь тьмы", Бывшая супруга Епифанцева Анастасия Веденская с режиссером и его друзьями пошли в тот день отмечать событие в кафе на Марата. Там и произошла потасовка. Как ее описала сама Веденская, подруга режиссера во время разговора повела себя агрессивно и разбил бокал об ее лицо. Об этом узнал находившийся в отеле Епифанцев, который пришел вступиться за близкого человека. Он разобрался не только с Мусаевым, но и со всеми его приятелями.

После того, как о ЧП написали в СМИ, большинство читателей поддержала Епифанцева в комментариях. Сам же актер и пострадавший режиссер такое поведение пользователей Сети осудили.

Епифанцев подрался с режиссером, вступившись за жену Фото: СОЦСЕТИ

- У меня внутри мерзко, и вообще неприятно, что вы пишете, - поделился Епифанцев. - Неловко за вас, неловко. Никто не спросил: «А что произошло? А что было?» Просто сразу, как животные: «Молодец-молодец, вот так, вот так». Вы похожи на стадо. Все спрашивают, зачем я снял обувь. Чтобы ногами отвешивать пощечины, а не убивать человека.

Сам пострадавший режиссер сообщил, что попал после драки в больницу.

- Для злых языков, я хочу сказать одну вещь: я никого не оправдываю в этой ситуации, и она действительно страшна. На ровном месте - такой конфликт. Одну новость, скажу вам: я защищал, не свою девушку, это не моя жена, я защищал девушку, видя, как обращается с ней здоровенный мужик. И, если была бы на том месте ваша жена, скорее всего, я бы сделал тоже самое. Просто стоять и смотреть - не моя история, - пояснил Мусаев на странице в соцсети. - Некоторое время я буду не на связи. Я живой. Я в больнице. Анализы и снимки в ближайшие дни покажут, насколько я здоров, и как чувствуют себя внутренние органы. Жить буду. Надо голову проверить.

Режиссер попал в больницу Фото: СОЦСЕТИ

По словам режиссера, ему "безумно больно и обидно, что такое случилось".

- И да, по факту: я не знаю, кто бы из вас всех, суперкрутых ребят на буквах не отхватил бы. В форме он отличной. Вы смело рассказываете и трактуете мои действия. К сожалению, развивается поколение, которое смотрит, как избивают других людей и вместо того, чтобы помочь, берут телефоны и скорее все снимают. Надеюсь, рядом с вашими женщинами всегда будут настоящие мужчины, - заключил режиссер.

Напомним, что после случившегося сама Веденская сняла побои и обратилась в полицию. Ей пришлось наложить швы на лицо.

Анастасия Веденская показала себя после конфликта в ресторане Фото: instagram.com/anastasia_vedenskaia/

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