Спасатели МЧС эвакуировали 20 человек из-за сильного пожара в многоэтажке на юге Петербурга

Сильный пожар вспыхнул в многоэтажке на юге Санкт-Петербурга. Фото: vk.com/id3726902

Сильный пожар вспыхнул в двухкомнатной квартире многоэтажного жилого дома №11, находящегося на Малой Бухарестской улице в Санкт-Петербурге. Огонь вспыхнул около 21:00, перепугав соседей и жителей ближайших зданий. Очевидцы быстро вызвали на место спасателей МЧС и принялись следить за развитием событий.

Как рассказал «КП-Петербург» один из свидетелей происшествия, Александр Косарев, опубликовавший видеозапись с места в группе «Новости Купчино» во «Вконтакте», во время пожара он слышал минимум четыре громких хлопка. Еще один очевидец в комментариях сообщает только о двух взрывах.

Пожарным удалось достаточно быстро локализовать огонь. Фото: vk.com/id2446484

- Загорелась двухкомнатная квартира на 9 этаже 11-этажного жилого дома. Ее площадь составляет 50 «квадратов». Сам огонь распространился на одну из комнат и коридор, заняв около 20 квадратных метров. Из здания эвакуировали 20 человек, - оперативно доложили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

В 21:19 удалось локализовать пожар. Погибших и пострадавших нет, как рассказывают в МЧС. На место прибыл автобус местного перевозчика, чтобы эвакуированные люди могли на время погреться, а не мерзнуть на улице.