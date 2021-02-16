«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро вторника, 16 февраля 2021 года. За минувшие сутки в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1093 человек. К счастью, число больных коронавирусом день за днем слегка падает, а количество выздоровевших – постепенно растет.- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 354 196 человек. Умерли от инфекции 10 512 горожан (+49 за сутки), а выздоровели 269 203 (+1497), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.В городском Координационном совете по противодействию распространения коронавируса отмечают стихание эпидемиологического процесса и делятся любопытной статистикой по госпитализациям, значения которой уже приблизились к июлю 2020 года. Это еще одно свидетельство улучшения эпидситуации.Однако губернатор Северной столицы просит не спешить с просьбами отменить оставшиеся ограничения по коронавирусу. По словам градоначальника, сначала необходимо оценить эффективность снятия предыдущих запретов и при этом продолжать строго соблюдать меры безопасности.Что касается Ленобласти, то там за прошлый день инфекцией заразился 191 человек (33 784 с начала пандемии), выздоровели 89 пациентов (всего 30 446), а умерли еще 8 (510 всего).