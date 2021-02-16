Что происходит в «Зените»: последние новости на 16 февраля 2021 года

"КП" узнала, что происходит в "Зените" перед матчем Кубка России против "Арсенала". Фото: ФК "Зенит"

«Комсомолка» продолжает следить за подготовкой «Зенита» к возобновлению чемпионата России сезона 2020/2021. Футболисты и тренерский штаб вернулись в Северную столицу после долгого тренировочного сбора в Дубае. Увы, но в ближайших матчах точно не сыграют Ерохин, Азмун и Малком из-за повреждений. Реабилитация бразильца, например, затянется минимум на месяц.

- Игрок повредил связки коленного сустава в товарищеской встрече против сборной Иордании. Дальнейшую программу реабилитации определят только по результату индивидуальных тренировок Малкома, - отметили в пресс-службе петербургского клуба.

Увы, Малком выбыл из строя минимум на месяц. Фото: ФК "Зенит"

Болельщики «Зенита» с горечью встретили новость о травме бразильского форварда, поскольку в последнее время он наконец-то демонстрировал свои лучшие качества и стал одним из лидеров атаки команды. Фанатов можно понять, ведь впереди у клуба важнейшие матчи, не только в 1/8 Кубка России против «Арсенала» (в субботу, 20 февраля 2021 года), но и в РПЛ – против «Ростова», «Ахмата», «Рубина» и особенно ЦСКА, догоняющего в турнирной таблице.

- До игры на Кубок точно будем работать в Санкт-Петербурге, а дальнейшее решение будем принимать, исходя из возможностей, - сообщил Семак в интервью пресс-службе, рассуждая об условиях тренировок в холодной Северной столице.

Тем временем в клубе подвели окончательные итоги сборов в Дубае. Андрей Мостовой стал лучшим бомбардиром команды, забив 5 голов. Всего зенитовцы отличились 24 раза, а пропустили мяч только дважды. Лучшими ассистентами стали Дзюба, Кузяев, Круговой и Караваев, записавшие в актив по две голевые передачи.