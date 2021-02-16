Последние новости на 16 февраля 2021 года в Петербурге: Отставка вице-губернатора Елина и розыск Боярского судебными приставами

Последние новости Петербурга на 16 февраля Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

"Комсомолка" вновь подвела итоги минувшего дня и собрала все последние новости на 16 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Одно из самых неожиданных событий - отставка вице-губернатора Евгения Елина. На своем посту он запомнился работой во время коронавируса.

Накануне глава МИД Финляндии Пекка Хаависто встретился с Александром Бегловым, на котором обсудил одну из самых животрепещущих тем - когда же откроют границу. Иностранный представитель выразил надежду, что вскоре все транспортные связи восстановятся вместе с международным туризмом.

Народный артист Михаил Боярский снова оказался в центре внимания из-за хулиганского вождения. Точнее, на этот раз актера разыскивают судебные приставы за неуплату Д`Артаньяном штрафа ГИБДД в 3 тысячи рублей. Боярский пропустил все сроки, поэтому теперь вопрос будет решаться куда серьезнее.

Поздно вечером на юге города произошел сильный пожар. Очевидцы рассказывают о том, что слышали мощные хлопки. Их происхождение пока неизвестно. 20 человек были эвакуированы из здания. Чтобы люди не мерзли, для них специально пригнали автобус.

Также петербуржцев ждет резкое похолодание уже в середине недели. Синоптик рассказал "КП", что расслабляться пока рано - в ночь на четверг температура в городе опустился до минус 25 градусов, а по области вовсе до минус 32. Но и в этом есть свои плюсы. В такие холода в небе можно заметить прекрасное природное явление - гало. Именно им наслаждались горожане 15 февраля.