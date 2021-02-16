Последствия ночного снегопада в Санкт-Петербурге 16 февраля 2021 года: Пробки в 9-баллов и непроходимые дороги

Последствия ночного снегопада в Санкт-Петербурге 16 февраля 2021 года Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Последствия ночного снегопада в Санкт-Петербурге 16 февраля 2021 года не заставили себя долго ждать. С самого раннего утра город сковали жесткие пробки. Уже к 9 часам, когда самый час пик, обстановка на дорогах оценивалась в 9 баллов.

- Город еле ползет, - жалуются автомобилисты в социальных сетях.

Город стоит в жестких пробках / Фото: Яндекс

Самая большая пробка в Петербурге в 11,5 километров образовалась на внешней стороне КАД от Рябовского шоссе до проспекта Культуры. "Второе" место занимает затор также на внутреннем кольце КАД от Колтушского шоссе до Октябрьской набережной. Длина пробки — 11 километров. На Пискаревском проспекте и вовсе 10-балльная пробка. Также стоят Приморское шоссе и Приморским проспектом, здесь водители стоят по часу, чтобы проехать 5 километров.

Всю ночь в городе шел снег, дороги и тротуары стали непроходимы Фото: Лилия КОЗЛОВА

В соцсетях водители жалуются, что все дороги завалены снегом. Автомобили заносит, из-за чего машинам не только не проехать, но также многих заносит, что приводит к авариям. Так, на Кубинской водитель "Дастера" врезался в "Солярис". Также аварии затрудняют движение на Лиговском проспекте, Обводном канале, Ленинском проспекте и, традиционно, на выезде из Мурино.

Из-за заснеженных дорог автомобилистов заносит, как следствие - ДТП Фото: СОЦСЕТИ

По прогнозам, в Петербурге 16 февраля выпадет еще порядка 8 процентов месячной нормы снега. Ранее синоптики сообщили, что в течение дня будет мести, при этом поднимется сильный ветер.