Общество 16 февраля 2021 11:13

Как выглядит Санкт-Петербург после снегопада 16 февраля 2021 года: машины превратились в сугробы, дорог почти не видно

Корреспонденты "КП" вышли на улицы города, чтобы узнать, как выглядит Санкт-Петербург после снегопада 16 февраля 2021 года