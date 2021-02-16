Как выглядит Санкт-Петербург после снегопада 16 февраля 2021 года: машины превратились в сугробы, дорог почти не видно

Сильная метель налетела на Северную столицу накануне вечером 15 февраля, спрятав город под толщей снега. Поэтому утром петербуржцы столкнулись с \\"сюрпризами\\": автомобилистам пришлось откапывать свои машины в сугробах, а после стоять в 9-балльных пробках, пешеходам создавать тропинки для прохода. Корреспонденты \\"КП\\" вышли на улицы города, чтобы узнать, как выглядит Санкт-Петербург после снегопада 16 февраля 2021 года.- В Петербург пришла метель, да еще какая. Буквально за несколько часов выпало огромное количество снега. Правда, синоптики говорят, что к вечеру эта красота закончится, - передает с улицы журналист \\"КП\\".Согласно данным комитета по благоустройству за ночь к 9 часам утра в Петербурге выпало 6,5 сантиметров снега. Но за счет его пушистости, кажется, что значительно больше. Припаркованные автомобили выглядят, как сугробы для катания на санках, вовсю на дорогах и тротуарах трудятся дворники и снегоуборочная техника - с ночи уборкой снега занимаются 1066 единиц техники и 333 дворника, утром к ним присоединились еще 1048 машин и 1271 дворник.Отметим, что метель ведет себя спонтанно. То налетает на отдельные районы, бушует несколько минут и потом резко заканчивается. Разумеется, тяжелая дорожная обстановка стала последствием множества ДТП в городе.Тем не менее, отчаиваться не стоит. Как рассказал \\"КП-Петербург\\" синоптик Северной столицы Александр Колесов уже к вечеру вторника, с прохождением циклона, осадки закончатся, ветер изменится с северного на восточный и значительно похолодает.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПоследствия ночного снегопада в Санкт-Петербурге 16 февраля 2021 года: Пробки в 9-баллов и непроходимые дорогиЖесткие последствия ночного снегопада в Санкт-Петербурге 16 февраля 2021 года начались с заторов и аварий по всему городу (подробности)Погодные качели: главный синоптик Петербурга дал прогноз на середину февраляСильные снегопады и потепления будут сменяться суровыми морозами (подробности)