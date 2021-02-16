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Как выглядит Санкт-Петербург после снегопада 16 февраля 2021 года: машины превратились в сугробы, дорог почти не видно

Корреспонденты "КП" вышли на улицы города, чтобы узнать, как выглядит Санкт-Петербург после снегопада 16 февраля 2021 года