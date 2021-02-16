Пожар в Валаамском монастыре 16 февраля 2021 года: Технические помещения горят уже 16 часов

В Валаамском монастыре произошел мощный пожар 16 февраля 2021 года / Фото: игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий

В республике Карелия произошло серьезное ЧП - пожар в Валаамском монастыре 16 февраля 2021 года. Огонь бушует со страшной силой в технических помещениях автодорожников. Как рассказал Валаамский еписком Панкратий, территория полыхает уже 16 часов.

- На Валааме серьезный пожар. Горят технические помещения автодорожников. С раннего утра работают пожарные из Валаамской части МЧС и добровольная противопожарная дружина монастыря, - рассказал игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий.

Монастырь спасают всеми силами - по льду Ладожского озера из Сортавалы к 11 часам прибыло новое подкрепление. На данный момент главная опасность это распространение огня на соседнее здание "Водопроводный дом", которое является объектом культурного наследия.

Судя по опубликованным игуменом кадрам, пожар полыхает очень сильно. Благо, сообщений о пострадавших и погибших не поступало. На данный момент огонь локализован.

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