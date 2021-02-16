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Общество

Думала ОРВИ, а оказалась нейроинфекция: 31-летняя женщина стала инвалидом, простудившись после родов

Назначенное петербургскими медиками лечение Светлане Крутилиной не помогло, остается надежда на немецкую клинику, где ее готовы осмотреть за 650 000 рублей
Сергей ВОЛЧКОВ
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Сейчас Светлана Крутилина передвигается только при помози ходунков. Страшный недуг у женщины начался с простого насморка. Фото: из личного архива героини публикации

Сейчас Светлана Крутилина передвигается только при помози ходунков. Страшный недуг у женщины начался с простого насморка. Фото: из личного архива героини публикации

Жительница Улан-Удэ Светлана Крутилина вот уже четыре года живет в состоянии полного безумия. Организм 31-летней Светланы то и дело принимается «сбоить»: отказывают ноги, мышцы сводит нестерпимыми спазмами. И при этом никто не может сказать, что с ней происходит. Сейчас на счету женщины – семь диагнозов. Среди них есть близкие к истине, но нет ни одного верного.

Злоключения Светланы начались еще в 2015 году.

- У меня как раз только-только родился ребенок, он был на грудном вскармливании, - рассказывает наша собеседница. – В этот момент я простыла, но не стала ничего принимать – побоялась, что медикаменты как-то повлияют на молоко. Да и симптомов никаких особых не было – просто небольшой насморк.

Однако состояние Светланы начало стремительно ухудшаться. Сначала ей поставили диагноз «гайморит». Потом инфекция усугубилась и перекинулась на головной мозг – у женщины начали отказывать ноги. Постепенно мышцы ослабли настолько, что женщина дева могла передвигаться самостоятельно – ноги приходилось подволакивать, и при ходьбе ее стопы шаркали по полу.

Светлана болеет уже четвертый год. Фото: из личного архива героини публикации

Светлана болеет уже четвертый год. Фото: из личного архива героини публикации

- Вскоре после этого я получила свой первый диагноз – «вирусный энцефалит», - рассказывает Светлана. – При помощи гормональных препаратов меня поставили на ноги, но буквально через два-три месяца все началось по новой.

К первому диагнозу прибавился второй, куда более страшный: рассеянный склероз. Но прописанная местными врачами терапия ничего не дала, и начались загадки. Слабость не отпускала. Светлана то просыпалась ночами от страшной, выворачивающей мышцы и кости боли, то не могла по утрам встать с кровати просто согнуть ноги в коленях. Врачи терялись в догадках, а количество диагнозов росло, как снежный ком.

- Сейчас у меня их уже больше десятка, - с отчаянием признается Светлана. – Ремиттирующий и вторичнопрогрессирующий рассеянный склероз, энцефалит, инфекционный мононуклеоз, вирус герпеса, вирус Эпштейна-Барр, цитомегаловирус и полинейропатия. Все – от разных врачей и из разных больниц. И ничего не меняется!

Более-менее определиться с диагнозом смогли лишь в Санкт-Петербурге – здесь, в НИИ Бехтеревой, Светлане поставили оптикомиелит – или, как его называют иначе болезнь Девика, тяжелое поражение, затрагивающее спинной мозг. Раньше болезнь Девика считалась просто особой формой рассеянного склероза. Выделять ее врачи начали относительно недавно – поэтому бурятские специалисты сразу и не разобрались. Однако и здесь все оказалось не так просто: назначенное петербургскими медиками лечение не помогло. Буквально спустя день после выхода из больницы Светлану полностью парализовало.

Из-за болезни женщина лишилась работы и любимого хобби; вдобавок от нее ушел муж. Фото: из личного архива героини публикации

Из-за болезни женщина лишилась работы и любимого хобби; вдобавок от нее ушел муж. Фото: из личного архива героини публикации

Что делать дальше, признается женщина, она представляет слабо. Сейчас она вновь обрела возможность двигаться, но точного диагноза и понимания, что же все таки происходит с ее телом, и как с этим бороться, так до сих пор и не получила. Вдобавок болезнь разрушает не только ее организм, но и ее жизнь: Светлана лишилась работы (она была специалистом банковской сферы), от нее ушел муж, а после возвращения из Петербурга ей поставили первую группу инвалидности. Вдобавок она ведет сразу два судебных процесса – пытается взыскать с местных врачей компенсации за неправильные диагнозы. Радует лишь одно – ребенок, которому в прошлом году исполнилось четыре года. На то, чтобы проводить с ним столько времени, сколько хотелось бы, Светлане не хватает сил – в прямом смысле слова – но ей помогают братья и мама.

- Сейчас появилась возможность пролечиться в Германии, - рассказывает Светлана. – Я связалась с одной из немецких клиник, меня пообещали поставить на ноги за четыре дня. Но даже первичное обследование стоит 650 000 рублей – не говоря уже о перелете, проживании и прочих сопутствующих расходах. Что делать в такой ситуации – я просто не представляю.

Сейчас для Светланы открыли благотворительный сбор в Instagram. Однако деньги копятся медленно - как скоро ей удастся обзавестись нужной суммой, неизвестно.

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