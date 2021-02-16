Самые популярные подарки на 23 февраля в Санкт-Петербурге и Ленобласти. Фото: pixabay.com.

День защитника Отечества 23 февраля давно стал праздником всех мужчин, что накануне повышает спрос на ряд товаров и услуг. Аналитики МТС Банка выделили 10 категорий, в которых значительно увеличивается количество транзакций за неделю до 23 февраля по сравнению со средними значениями этого месяца.

Анализ собственных данных МТС Банк за февраль 2020 и 2021 годов показал, что самые популярные подарки на 23 февраля – лотерейные билеты, книги и электроника, а проводить этот день жители региона предпочитают в барах, кинотеатрах и театрах.

Подарки защитникам: лотерея, книга и техника

Самый большой рост по количеству транзакций наблюдается в лотерейных магазинах – 63%. На втором месте – книжные магазины – +44%. Замыкают первую тройку по росту транзакций магазины электроники – +30%.

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Праздничные развлечения: шот, кино и спектакль

Из развлечений на 23 февраля наибольшей популярностью пользуются походы в бары – количество чеков здесь на 36% больше, чем в среднем в феврале, затем идут кинотеатры – рост на 28%. И практически такой же наплыв посетителей в театрах, где количество транзакций на 25% выше по сравнению со средними показателями февраля.

Часть жителей региона ограничивается праздничным домашним ужином, о чем свидетельствует рост заказов еды на дом на 34% и увеличение количества покупок в супермаркетах на 8%.