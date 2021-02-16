Не разрушать и потом восстанавливать, а бережно сохранять - вот главный экотренд современности. Профилактику аварий, которые способны навредить природе, в качестве своей главной задачи видят власти Петербурга. К сожалению, предотвратить удается не все, особенно в мегаполисе.Вот почему мобильные экобригады Петербурга дежурят круглосуточно без выходных. За 2020 год они приняли 10 377 обращений, совершили 1627 выездов и 364 выхода на воду. Обращений о подозрительной пленке на воде, раненом диком животном или свалке в зеленой полосе год от года становится только больше. Хочется верить, что причина в растущей сознательности горожан.В числе самых опасных экстренных ситуаций, которые все еще случаются в Петербурге, разливы ртути, нефтепродуктов и едких химикатов. За год в городе собрали и вывезли 45 килограммов ядовитого металла, 2 тонны нефтесодержащих отходов и 10 тонн химических отходов. За тот же срок петербуржцев оградили от 51 источника ионизирующего излучения, 72 разбитых ртутных термометров и 4 тысяч люминесцентных ламп.- Например, загрязнение ртутью обнаружили в процессе реставрации церкви Святого Иулиана Тарсийского в Пушкине, - рассказывает председатель Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга Денис Беляев. - Тогда из храма вывезли более 180 килограммов опасных отходов.- Нефтяная пленка на поверхности водоемов связана с весенними и осенними паводками и дождевым смывом с дорог, но случаются и крупные аварии, - объясняет первый зампред Комитета по природопользованию Михаил Страхов. - Определить виновника загрязнения сложно, потому что за считанные минуты нефтяное пятно может переместиться от источника утечки на километры.По закону подлости (или по чьему-то хитрому расчету) чаще отходы попадают в реки и каналы по ночам. Однако даже в темное время суток специалисты ставят боны, особые ограждения, и собирают опасную смесь воды и нефтепродуктов. В бой пускают природоохранный флот из 57 судов - очистительных станций, нефтесборщиков и нефтемусоросборщиков, ледоколов и катеров. В ближайшие годы флот планируют обновить и расширить.ГРЯЗНУЛЯМ НА НЕВЕ НЕ РАДЫПортят воду и стоки. На сегодня в городе продолжают журчать 400 неочищенных выпусков (в том числе дождевых) в водоемы. За прошлый год их стало на 20 меньше, а в начала 2021-го к Северной станции аэрации через Охтинский коллектор подключили еще 19 выпусков.- Процент очистки сточных вод сейчас составляет 99,5, а ведь в 1997 году он держался на уровне нуля, - рассказывает директор департамента природопользования «Водоканала», член экологического совета при губернаторе Петербурга Павел Михайлов. - Нам осталось справиться с самыми сложными выпусками - теми, что находятся в центре города либо, наоборот, на самой окраине, где нужна протяжка коммуникаций.Большинство неочищенных стоков приходится на Охту и ее притоки - Оккервиль и Лубью. Эти три реки по праву называют самыми грязными в Петербурге. Проекты по их восстановлению готовы, но для начала нужно ликвидировать сами выпуски, либо, если хозяин-предприятие стремится их сохранить, очищать стоки ему придется самому.Таких небольших очистных сооружений в городе становится все больше, ведь требования к предприятиям ужесточаются. Например, в 2019 году аэропорт прекратил сбрасывать вредные стоки в реку Новая, а в 2020-м модернизировал свои очистные сооружения.А вот с дождевыми стоками, которые несут грязь из-под машин прямиком в Неву, дело обстоит сложнее. Проблема заключается и в капризной петербургской погоде, и в устаревшей ливневке.- Надо найти оптимальную технологию аккумулирования и очистки таких стоков, ведь погода все более нестабильна, ливни учащаются, - отмечает Павел Михайлов. - Вплотную к решению проблемы дождевых стоков подойдем к 2030 году.А пока на дворе 2021-й. Петербург продолжает масштабную реконструкцию Северной станции аэрации, строит канализационные сети в Металлострое, проектирует коллектор для перехвата выпусков на Петровском острове и сети для отправки на очистку 13 грязных выпусков в Оккервиль, Ждановку, Волковку, Малую Невку и Малую Неву.ПОДВОДНЫЕ ХОЛОДИЛЬНИКИВнешний вид Северной Венеции страдает от банального мусора, львиная доля которого, конечно, оказывается в реках и каналах. Что только ни находят в водоемах Петербурга во время их очистки: и бутылки со стаканчиками, и… мотоциклы с топорами и холодильниками. Вкупе с донными отложениями и трендом на обмеление замусоренные водоемы становятся опасными для здоровья горожан.Количество рек, озер и прудов, подвергнутых очистке, растет год от года. В 2018-м в адресной программе уборки значилось 315 водных объектов, в этом году «генералку» проведут на рекордных 334. За последние три года объемы собранных донных отложений выросли в 3,5 раза, мусора - в 1,5 раза.В порядок приводят как обычные водоемчики в городских парках, так и знаковые объекты. К примеру, очистку уже пережили пруды системы фонтанов Петергофа.Под прицелом не только прозрачность и качество воды, следят и за ее обрамлением - гидротехническими сооружениями. Пирсы, колодцы, плотины и отвалы - всего в городе насчитывается 129 гидротехнических сооружений, и их число растет за счет не только новых - под присмотром оказываются и бесхозные объекты. За пять лет их количество сократили в 5 раз, и теперь в городе остается только 7 ничейных сооружений. Их опасность в том, что эти объекты могут дать слабину и спровоцировать подтопления в самый неподходящий момент, например, в паводок.Впрочем, человеку под силу справиться не со всеми причинами загрязнения каналов и рек.- Есть природные факторы, главный из которых - изменение климата, - напоминает Михаил Страхов. - Это не миф. Растет температура воздуха и воды, водоемы цветут и обмеливают. Очень важно адаптироваться к этим переменам.- Из-за штормов и подъемов воды разрушаются берега, - добавляет Денис Беляев. - Наша работа будет направлена на их защиту.А пока купаться петербуржцы ездят в соседнюю Ленобласть. Впрочем, власти уже подготовили пилотные проекты по обследованию и в перспективе оздоровлению Сестрорецкого Разлива, Дудергофских и Суздальских озер.СВАЛКИ - ДОЛОЙМусорная реформа и отсутствие в Петербурге легальных полигонов дали нерадостный урожай: город полнится стихийными свалками. Чаще всего на мусорные кучи вне закона натыкаются в строящихся спальных районах.- Ситуация с отходами сложная: штрафы незначительны, они несоразмерны прибыли, которую получает организатор нелегальной свалки, с Ленобластью взаимодействие только налаживается, - вздыхает природоохранный прокурор Санкт-Петербурга Рустам Рагимов. - Поэтому в 2021 году продолжим изымать технику у «предпринимателей», открывающих свалки. Особое внимание уделим строительным отходам. Вообще ответственностью за неправильное обращение с ними стоило бы дополнить Уголовный кодекс.Из недавних побед в большой войне со свалками - уголовное дело на авторов мусорных гор на территории Аграрного университета в Пушкине. Ущерб природе оценили в 260 миллионов рублей. Ликвидировать свалку обязали и на Пискаревском проспекте, 144. Еще одно дело завели после визита на свалку в устье реки Красненькая. Также бульдозеры, грузовики и экскаваторы изъяли в Угольной гавани.НА ЗАМЕТКУГде уже ведется работаА ведь у Петербурга и старых мусорных залежей хватает. С 2019 года город приступил к ликвидации накопленного вреда - стал разбираться со старыми крупными свалками. Сейчас анализируют и готовят к устранению шести объектов: свалки в заказнике «Озеро Щучье», Кронштадтской, Приморской и Яблоновской свалок, бывшего золоотвала ТЭЦ-17 и свалки в 52-м квартале Комаровского лесничества.ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕПоявление Экологического совета при губернаторе Петербурга называют эпохальным событием. Уже на первом заседании в прошлом году одобрили Концепцию развития системы наблюдения за состоянием окружающей среды на ближайшее десятилетие. Теперь мониторить природу мегаполиса будут по обновленному списку параметров (предыдущий перечень действовал последние 15 лет).Отдельно под контроль берут наболевшую проблему дурных запахов, которые то и дело разносятся по городу. Рабочая группа, которая занялась витающими на улицах ароматами, уже провела пять заседаний.- Планируются изменения в законах, благодаря которым у нас появится еще один инструмент влияния на окружающую среду - мы сможем сокращать выбросы запахов, - поясняет Денис Беляев.Фиксировать неуловимое загрязнение воздуха в этом году, как и прежде, будут три стационарные автоматизированные станции. А вот парк передвижных лабораторий собираются пополнить: только за 2020 год мобильные станции выезжали в поля 254 раза.ЗВЕРИ ПРОТИВ БРАКОНЬЕРОВЧетыре процента площади Петербурга занимают заказники и памятники природы - так называемые особо охраняемые природные территории. Всего их 15, но нередко горожане направляются туда не насладиться шумом первозданного леса и послушать пение краснокнижных птиц, а порыбачить - читай, нарушить закон.- У рыбаков-браконьеров в течение года изъяли пять тысяч метров сетей, четыре лодки и пять лодочных моторов, а также мотоцикл, - докладывает Беляев.- Всего в заказниках и памятниках природы провели 250 рейдов и инициировали 215 дел, штрафов выписано на 745 тысяч рублей, - сообщает глава Дирекции особо охраняемых природных территорий Санкт-Петербурга Татьяна Ковалева. - Причина не только в ловле рыбы, но и в катании на транспорте в неположенных местах и разведении костров.Найти нарушителей инспекторам помогает система дистанционного мониторинга - сеть камер, установленных на вышках сотовой связи.Гости заповедных уголков Северной столицы оставляют после себя не только опустевшие водоемы и вытоптанные поляны, но и горы одноразового пластика. Трудно поверить, но лишь на заповедных тропах в 2020-м собрали свыше 3 тысяч кубов мусора.Несмотря на это, город на Неве становится все дружелюбнее к флоре и фауне. Об этом говорят научные наблюдения, учеты и снимки фотоловушек. За последние два года в заказники Петербурга переселилось более пятидесяти нетипичных для них видов позвоночных, в том числе краснокнижных. На Комаровском берегу заметили косулю и белку-летягу, все в большем числе в наших заказниках встречаются лисицы, зайцы, лоси, кабаны, куницы, ласки, бобры. Последние, кстати, требовательны не только к воздуху и земле, но и к воде.- Бобров встречали даже в Мурзинке и на канале Грибоедова, - констатирует Страхов.Хвостато-пернатое население заказников пополняют звери и птицы, попавшие в беду и прошедшие реабилитацию. Только за прошлый год в естественную среду вернули тридцать пять особей.В этом году, по словам Татьяны Ковалевой, дадут старт созданию в городе еще двух заказников. Охранный статус получат Левашовские леса и древние дюны Сестрорецка. В перспективе под охрану возьмут и Шунгеровский лесопарк.Тем временем в Гладышевском начали создавать эколого-патриотический маршрут на месте, где обнаружили укрепления и останки советских бойцов. В заказнике уже восстановили некоторые сооружения и высадили памятную рощу. Готова визуализация будущей экорекреационной тропы Юнтоловского заказника - первой для инвалидов в Петербурге. Ее цель - вытеснить из заказника любителей мангалов и костров. Ну а новая тропа на Сестрорецком болоте только начинает радовать петербуржцев.КСТАТИПандемия пошла на пользуПандемия 2020 года, конечно, не «вернула» в реки и каналы Петербурга дельфинов, но действительно показала улучшение экологической ситуации в регионе.В Комитете по природопользованию заметили улучшение показателей воздуха и воды. В частности, уменьшился сбор подсланевых вод (загрязненные воды, образующиеся в машинных отделениях судов. - Прим. ред.): прогулочные суда стали реже бороздить водные артерии города. В итоге за весь 2020-й собрали 363 тонны таких вод, хотя в 2019-м их сдали 673 тонны, а в 2016-м - 552.- Дикие животные, которых стали реже беспокоить, теперь гораздо спокойнее, - отмечает Татьяна Ковалева. - За время изоляции Юнтоловский заказник из вытоптанной зоны превратился в зеленую поляну, где можно встретить ежа из Красной книги. Повсеместно гуляют лоси, особенно часто по Комаровскому берегу. В Ольгино бегают кабаны.Впрочем, на то, что мегаполис «дичает», специалисты смотрят не только с позитивом, ведь встреча дикого зверя с человеком - опасность для обоих. Вспомним хотя бы о том, что возросло число аварий с участием лосей и кабанов.- В моменте, да, позитивное влияние на экологию было. Однако при этом мы многократно увеличили нагрузку на природу за счет производства защитных масок и перчаток, и теперь вопрос их утилизации стоит остро во всем мире, - подчеркивает Денис Беляев.ЕСТЬ МНЕНИЕЭкологический кодекс будет дополнятьсяМария ЩЕРБАКОВА, председатель постоянной комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга по экологии и природопользованию:- Мы активно продолжили работу по переходу города на новую систему обращения с отходами. В настоящий момент территориальная схема находится в процессе доработки. Контролируем рекультивацию полигона «Новоселки», которая завершена уже более чем на 70 процентов.Мы впервые предложили ввести в правовое поле понятие «запах», и наш проект федерального закона сейчас проходит экспертизу правительства России.Совместно с промышленными предприятиями нами разработан Зеленый кодекс - свод из десяти правил для ведения бизнеса ответственно и экологично. В настоящий момент кодексу следуют четырнадцать предприятий города.Недавние поправки в Экологический кодекс расширили полномочия правительства в части контроля экологической обстановки и охраны окружающей среды. В планах дополнить кодекс положениями в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания. Готовы законопроекты о пожарной безопасности и в сфере пчеловодства.ТОЛЬКО ЦИФРЫЗа 2020 год Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга:- выявила 550 нарушений- опротестовала 38 незаконных нормативно-правовых актов- внесла 271 представление- вынесла 18 предостережений- направила 138 заявлений в суды- направила на предварительное расследование 8 материалов проверок- инициировала 6 уголовных дел- помогла привлечь к дисциплинарной ответственности 157 человек, к административной ответственности - 203 человека.Всего за год, по данным Комитета по природопользованию, выявили 1035 нарушений, а сумма штрафов составила 20,6 миллиона рублей.ВАЖНОНомер мобильной экологической дежурной службы Петербурга 8 (812) 417-59-36.