Неизвестный в маске ограбил крупный банк в Ленобласти

В Кудрово неизвестный злоумышленник ограбил крупный банк. Фото: Артем КИЛЬКИН

Неизвестный в маске ограбил одно из отделений крупного российского банка в городе Кудрово, который находится в Ленобласти на границе с Санкт-Петербургом. Все произошло около 18:40. Мужчина вошел внутрь офиса с предметом, похожим на пистолет, и стал угрожать сотруднице, попутно требуя выдать ему все деньги. Девушка рисковать не стала и отдала круглую сумму злоумышленнику.

- В 18:43 по телефону «112» поступило сообщение о разбойном нападении на финансовое учреждение, находящееся на Европейском проспекте в городе Кудрово. По предварительным данным, злоумышленник, угрожая предметом похожим на пистолет сотруднице заведения, похитил денежные средства и с места происшествия скрылся, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

К счастью, грабитель ни на кого не напал, так что пострадавших нет. Сумму похищенного сейчас устанавливают. В данный момент полицейские прочесывают весь район, чтобы скорее найти и задержать злоумышленника. Вскоре в отношении него возбудят уголовное дело.