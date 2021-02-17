Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 17 февраля 2021 года: Резкое снижение уровня смертности от инфекции и опровержение о перегрузе в стационарах

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 17 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро среды, 17 февраля 2021 года. За минувший день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1082 человек. Число больных COVID-19 за неделю сократилось на треть, стихание второй волны пандемии продолжается.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи обнаружили COVID-19 у 355 278 человек. Умерли от инфекции 10 560 горожан (+48 за сутки), а выздоровели 272 134 (+2931), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Уровень летальности от инфекции в Санкт-Петербурге, если брать данные на февраль 2021 года, стал в три раза ниже, чем в первую волну пандемии. Но вместе с этим в Смольном отмечают, что общая смертность в 2020 году возросла на 23% по сравнению с 2019-м. Сильнее всего коронавирус ударил по старшим возрастным группам. Прививка по-прежнему является одним из главных оружий в борьбе с инфекцией. Вакцинировались уже почти 169 тысяч горожан.

Власти Северной столице опубликовали опровержение новостей в СМИ о том, что в некоторых коронавирусных стационарах наблюдается перегруз пациентов. Смольный заверил, что свободных мест в больницах достаточно – от 10 до 30 процентов в зависимости от медучреждения.

Что касается Ленобласти, то там ситуация постоянно стабильная. За прошлый день в 47 регионе инфекцией заразились 189 человек (33 973 с начала пандемии), выздоровели 152 пациентов (всего 30 598), а умерли еще 12 (522 всего).