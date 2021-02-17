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Дом. Семья

Остался без глаза и зубов: Как живет пес Серый, которого неизвестный изверг ударил топором по голове

Благодаря петербургским волонтерам собаку оперативно прооперировали, теперь все молятся за его здоровье
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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"КП" продолжает следить за здоровьем пса Серого, которого ударили топором по голове. Фото: vk.com/spbvasilek_1

"КП" продолжает следить за здоровьем пса Серого, которого ударили топором по голове. Фото: vk.com/spbvasilek_1

«Комсомолка» продолжает следить за состоянием здоровья пса Серого, которого ранее петербургские волонтеры нашли с пробитой головой. Напомним, неизвестный изверг ударил собаку топором по голове. Когда добровольцы из спасательного отряда «Легион» обнаружили животное, то увидели страшную картину – у него вытек глаз, а на морде сочилась огромная рана от лезвия.

Страшные травмы бедной собаки. Кто-то явно хотел расправиться с Серым. Фото: vk.com/spbvasilek_1

Страшные травмы бедной собаки. Кто-то явно хотел расправиться с Серым. Фото: vk.com/spbvasilek_1

К счастью, пса оперативно отвезли в больницу и прооперировали. Сотни петербуржцев следили за его спасением в прямом эфире из ветеринарной клиники.

- Удалили глаз и зубки – видимо, при ударе они сломались. Чувствует он себя стабильно. У него есть паспорт со всеми прививками. Зовут его Дик (кличку Серый дали волонтеры – Прим.ред.), родился в 2017 году. Пришла информация, что мужчина продал дом с этой собачкой. Пес был на самовыгуле постоянно. Кто это с ним сделал, пока неизвестно. Но все равно информация придет, – рассказала Ольга Былинкина из дома для собак «Васильки», взявшая кураторство над несчастным псом.

Чудо-доктора оперативно прооперировали пса. Фото: vk.com/spbvasilek_1

Чудо-доктора оперативно прооперировали пса. Фото: vk.com/spbvasilek_1

Спустя три дня после операции Серый уже вовсю бегает и временами кушает с небывалым аппетитом. На мордочке собаки теперь два гигантских шрама. Пока что ему надели воротник, чтобы он не расчесал себе «болячки». Парнишка оказался очень ласковым. В среду, 17 февраля, его ждет долгожданная выписка и поездка в «Васильки».

- Отека мозга и неврологического дефицита нет. Швы сохраним, снимут их и готов жених! – рассказывают кураторы песика.

Добавим, что ранее волонтеры «Легиона» рассказывали, что не собираются писать заявление в полицию – они не верят в правосудие. На курс лечения и реабилитации пса уже удалось собрать почти 180 тысяч рублей со всего мира. Сбор средств до сих пор ведется в группе дома для собак «Васильки» во «Вконтакте».

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