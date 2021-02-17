\\"Комсомолка\\" собрала все последние новости на 17 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге и его окрестностях. Минувший день запомнился многим сильным снегопадом. Из-за метели, которая продлилась всю ночь и половину дня, дороги в городе оказались парализованы: множество аварий, десятки километров пробок. Благо, снегоуборочная техника и дворники работали весь день, поэтому с этой ненастью город смог справиться.Пандемия коронавируса постепенно идет на спад. Ежедневный прирост заболевших чуть больше 1 тысячи человек. Да и смертность, как отмечают в Смольном, стала в три раза ниже, чем в первую волну эпидемии. Госпитализаций пациентов с инфекцией тоже стало меньше.Тем не менее, в целом смертность в городе увеличилась.Возможно, в черте Петербурга появятся водоемы, в которых можно будет спокойно купаться, не боясь подхватить какую-нибудь заразу. Власти планируют обследовать и оздоравливать Сестрорецкий Разлив, Дудергофские и Суздальские озера.Знаменитый артист Михаил Боярский второй день подряд попадает в новостную повестку. На этот раз актера госпитализировали в больницу после того, как у него резко поднялась температура. Сейчас состояние Боярского уже лучше, но он все еще находится в медучреждении.Страшная трагедия произошла с петербургской семьей на трассе \\"Кола\\" в Карелии. Муж, жена и двое маленьких детей погибли в лобовом ДТП с лесовозом.Еще одна новость из Карелии - более 17 часов горели помещения на территории Валаамского монастыря. Пламя уничтожило очень много техники и здание. Благо, сам монастырь и люди не пострадали.