Бандитский Петербург: За год преступность в городе выросла на 26 процентов

Преступность в Петербурге выросла на 26 процентов за 2020 год Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Санкт-Петербург подтвердил свой киношный статус бандитского города. Несмотря на то, что 2020 год большинство горожан провели дома из-за пандемии, количество преступлений выросло на 26,1 процентов. Такие данные были представлены на совещании по подведению итогов годовой работы следственного комитета города.

- За 12 месяцев 2020 года на территории Петербурга зарегистрировано 61 309 преступлений, то есть на 26,1 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 22 917, то есть 37,4 процентов от общего числа, и на 36,8 процентов больше, чем в 2019 году, - рассказали в комитете.

Выросло и количество убийств. За 2020 год было возбуждено 149 уголовных дел по статье 105 УК РФ, что на 10 больше, чем годом ранее. Также на семь случаев до 76 выросли преступления по части 4 статьи 111 УК РФ - причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее за собой смерть человека.

Тем не менее, раскрываемость преступлений тоже выросла. Например, показатель по убийствам увеличился на 1,9 процентов и составил 95,8 процентов от общего числа. По части 4 статьи 111 УК РФ показатель вырос на 0,1 процент до 98,6 процентов. Виновников в изнасилованиях тоже стали ловить чаще. Раскрываемость в 2020 году составила 97,6 процентов, что на 0,6 процентов больше года ранее.

Всего за год раскрыто 2 910 преступлений, из которых 1 126 составляют тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто 115 убийств и покушений на убийство; 73 факта причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть; 40 изнасилований; 200 противоправных деяния, связанные со взяточничеством.

Также следователи активно работают над преступлениями "прошлых лет". За год было раскрыто 142 преступления по 127 уголовным делам. Из них 17 убийств, 11 изнасилований.