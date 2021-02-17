Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Агентство «НКР» повысило прогноз «Уралсиб» до «Позитивного»

И подтвердило рейтинг на уровне ВВВ+
Источник: