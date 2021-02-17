Покупать и при этом экономить, и чем больше покупать, чем больше экономить – может ли так быть? В народном магазине «Галамарт» точно может: на праздничном открытии 20 февраля любой второй товар из ассортимента будет стоить вам всего 1 рубль.Чем тут себя порадовать – каждый найдет сам. Новая бытовая техника, посуда, игрушки для детей, мобильные аксессуары, интересные мелочи для декора интерьера… А также идеи для подарков на 23 февраля: наборы инструментов, автотовары, рыболовные аксессуары и многое другое.Кроме того, в этот же день – 20 февраля – у покупателей будет возможность получить главные подарки от народного магазина: ЖК-телевизор, чугунный казан, чайный набор и другие приятные вещи, которые точно пригодятся дома.Заходите в магазин и до праздничного открытия: с 14 по 19 февраля здесь будут действовать специальные цены. Литая сковорода – 449 рублей, утюг с отпаривателем – 349 рублей, электрический чайник – 249 рублей, аккумуляторная отвертка – 629 рублей, видеорегистратор – 699 рублей.А с 21 по 23 февраля здесь также действуют скидки на подарки ко Дню защитника Отечества. Например, дартс – 199 рублей, пивная подарочная кружка – 399 рублей, набор игр «3 в 1» (магнитные шашки, шахматы и нарды) – 599 рублей.СПРАВКА«Галамарт» - это более 7 000 товаров для дома и дачи: за один поход сюда можно купить все необходимое по очень доступным ценам. Помимо того, в народном магазине каждый день действуют акции, скидки и распродажи.Адрес нового магазина в Петербурге: ул. Бухарестская, 89А.Часы работы: 10.00-22.00www.galamart.ru* Реклама