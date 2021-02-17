Совсем скоро будет отмечаться широкая Масленица. В 2021 году она выпадает на 8 – 14 марта. И конечно, в каждой семье в эти дни будет пир горой. Так что самое время подумать, что будет на столах и с чем есть блины. Пожалуй, самый популярный в масленичную неделю продукт – сметана. И если качество блинчиков будет зависеть от умения хозяек, то за сметаной большинство все же пойдет в магазин. Именно ее образцы с петербургских прилавков проверила общественная организация потребителей «Общественный контроль».НА РАЗВЕССегодня все большую популярность набирает фермерская продукция. Чаще всего такая сметана продается не в промышленной упаковке, а на развес.– Весовая продукция, реализуемая из белых пластиковых ведер, как правило, обсеменена условно патогенной микрофлорой, что не раз подтверждалось в ходе проверок, проводимых «Общественным контролем», – рассказывают общественники.В этом году специалисты проверили два образца сметаны из фермерских магазинов. Радует, что растительных жиров в кисломолочном продукте не обнаружили. Однако одну из сметанок признали фальсификатом – ту, что купили в магазине «Фермер», изготовленную ЗАО «Пушкиногорский маслодельно-сыродельный завод». Все дело в том, что вместо заявленной жирности в 15% она составила всего 10%. Это значит, что под видом традиционной сметаны продают более дешевую «версию».– Согласно закону «О качестве и безопасности пищевых продуктов», перед нами фальсифицированная сметана, поскольку ее состав не соответствует заявленному, – отмечает председатель СПб ООП «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий, – Такая продукция должна не только сниматься Роспотребнадзором с реализации, но и ее продавец должен быть привлечен к административной ответственности по статье «Обман потребителей».Кроме того, в образце оказалась меньше заявленной и массовая доля белка. Кстати, чем его больше в сметане, тем более качественное молоко использовалось для его производства. Кроме того, белок является стабилизатором, а это значит, что чем его больше – тем продукт гуще и плотнее.Вторая сметана на развес из магазина «Народный фермер» от ООО «Выборгское» соответствовала всем требованиям. К слову, оба образца были по вполне доступной цене – 189 рублей за килограмм.ИЗ СУПЕРМАРКЕТОВЕще восемь образцов приобрели в супермаркетах – в заводской упаковке. Тут обнаружился второй фальсификат. Сметана от АО «Торжокский молочный комбинат «Тверца» в сети «О’Кей» тоже «проштрафилась» по массовой доле жира: вместо 20% оказалось 10%. Цена оказалась самой низкой среди десяти образцов – 133 рубля за килограмм.Возникли вопросы и еще к одной сметанке: из сети «Карусель» от ТнВ «Сыр Стародубский». Заявленные 20% жирности оказались ниже всего на 0,5%. Однако даже такое небольшое отклонение формально тоже не соответствует ГОСТу.А вот остальные образцы не вызвали нареканий. Можно смело брать сметану под торговыми марками «Пискаревская», «Снежок», «Минская марка», «Крестьянские узоры», «Васильково поле» и «Залесский фермер». К слову, по поводу фальсификата «Общественный контроль» уже обратился в Роспотребнадзор.НА ЗАМЕТКУПри покупке сметаны важно обратить внимание на упаковку: она должна быть сухой и чистой, без видимых повреждений. Специалисты считают, что предпочтение лучше отдавать сметане в заводской упаковке – она надежней защищает скоропортящийся кисломолочный продукт. У хорошей сметаны чистый кисломолочный вкус и запах и однородная консистенция.Сметана богата фосфолипидами, которые снижают уровень холестерина. А значит, она полезна для сердечно-сосудистой системы. Здоровому человеку рекомендуется в сутки съедать 30-45 граммов сметаны. Это примерно две столовых ложки.ЕСТЬ МНЕНИЕДоцент кафедры прикладной биотехнологии Университета ИТМО Анатолий Брусенцев:– Сметану с высокой жирностью бояться не нужно: чем она жирнее, тем больше питательных веществ, витаминов и ферментов в ней содержится. Сметана с низким содержанием жира – не более чем уловка производителя, которому выгоднее при меньших затратах сырья изготавливать больший объем продукта. Например, из тонны молока можно изготовить сметаны с жирностью 10% вдвое больше, чем сметаны с массовой долей жира 20%. При этом цена на эти два вида сметаны не будет отличаться в два раза.