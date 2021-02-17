Городское имущество заработает эффективней, коммуналки расселят по-новому, а женщинам в декрете дадут востребованную профессию – таковы вести с полей Законодательного собрания Санкт-Петербурга.ПУСТЬ ЕЕ НАУЧАТМамочки, сидящие в декрете, смогут бесплатно получить новую профессию или повысить квалификацию по востребованным на рынке специальностям. Законопроект с такой мерой поддержки приняли за основу на заседании парламента 17 февраля.– Сейчас аналогичная форма поддержки распространена на инвалидов и пенсионеров, – отметил депутат Сергей Купченко.Возможностью получить новую профессию и начать новую жизнь в Петербурге, по словам председателя ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова, уже воспользовались около 2000 человек. А теперь по актуальным специальностям выучат и всех желающих мам. Главное, чтобы женщина находилась в декретном отпуске.– Но на каком основании кто-то будет определять актуальность профессий? Причем именно для Петербурга, – задался вопросом депутат Алексей Ковалев.– Минтруда каждый год проводит анализ и выпускает список самых различных востребованных профессий, начиная от авиационного инженера и заканчивая консьержем, – отмечает Купченко.Впрочем, в благом начинании депутат Ольга Ходунова увидела слабое место – «востребованность на рынке труда». По ее мнению, избежать попытки подстроить реалии под нужды рынка можно, если создавать рабочие места для менее востребованных специалистов.ВЗЯТЬ В ОБОРОТПервое чтение прошел масштабный закон «О порядке управления и распоряжения собственностью». Этот документ станет базовым в сфере работы с городским имуществом. Инициативу в парламенте называют долгожданной, ведь она не только наведет порядок в головах, но и сделает процесс эффективнее. А с этим нередко возникают проблемы.– В середине прошлого года звонит мне председатель правления жилого дома на Ленинском проспекте и жалуется, что в их доме есть две бесхозные квартиры. Их инвестор должен был передать городу… 14 лет назад. Все это время за коммунальные услуги, конечно, никто не платил, – рассказывает один из авторов законопроекта Денис Четырбок. – Квартиры не были вовлечены в оборот, туда не заселили очередников. Все это говорит об уровне инвентаризации и учета госимущества.После обращения Четырбока к исполнительным властям жилье приняли на учет, долги погасили. Правда, заселить туда никого пока так и не успели.После перераспределения полномочий между Мариинским и Смольным в вопросе распоряжения имуществом города таких казусов больше не будет, уверены депутаты. Зато будут «строгий учет и контроль ситуации».Продолжить линию перемен парламент планирует поправками в региональный КоАП. За нарушения в сфере распоряжения собственностью Петербурга должностных лиц собираются наказывать административкой.ВАЖНОПодписи губернатора ждет закон о коммуналках. Новая система приоритетов позволит, уверены чиновники и депутаты, ускорить их расселение и остановит появление новых «квартир-общин».Так, если до конца 2020 года город стремился в первую очередь расселять большие коммуналки, то теперь охотнее возьмутся за маленькие, которых больше и с которыми проще справиться. Как итог, бюджет, отведенные под сертификаты собственникам комнат, будут расходовать эффективнее: по прежним законам на 700 миллионов рублей в 2021 году можно расселить 400 семей и ликвидировать 80 коммуналок, а по новым – те же 400 семей уже из 220 квартир.Особое внимание уделят малоимущим. Решат и проблему последнего собственника, которому предложат выкупить оставшиеся комнаты по льготной стоимости (0,3 от кадастровой).А ЧТО ЕЩЕ?Готовы к утверждению законопроекты:– О госсимволах: поправка снимет препоны в использовании изображений герба и флага Петербурга в мирных целях, в том числе в общественном транспорте;– О градостроительной деятельности: новшества сделают процесс развития городских территорий прозрачнее.КСТАТИОбщепит в «постковид» спасут льготные террасыПарламентский комитет по законодательству подготовил проект поправки, которая обеспечит пострадавшим от коронавируса предпринимателям новую меру поддержки. Депутаты предлагают разрешить общепиту арендовать соседние участки под террасы на льготных условиях – без проведения аукциона.– По проекту, эта мера поддержки будет действовать до конца 2023 года, – подчеркнул Вячеслав Макаров. – Пандемия – она приходит и уходит, а малый и средний бизнес мы поддержать просто обязаны. Это и есть та самая антивирусная законодательная терапия.