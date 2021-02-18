Отремонтировать квартиру в Санкт-Петербурге оказалось дороже, чем в Москве

Косметический ремонт квартиры обойдется жителю Санкт-Петербурга дороже, чем жителю Москвы. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отремонтировать квартиру в Санкт-Петербурге стоит дороже, чем в Москве. К такому неожиданному выводу пришли эксперты-аналитики, собравшие и сравнившие цены в обеих столицах за минувший 2020 год. «Комсомолка» делится результатами.

Картина получается, мягко говоря, странная – даже сами эксперты называют ее «неожиданной» и «интересной». Исходя из результатов исследования, ремонт одного квадратного метра квартиры-студии в среднем стоит на 410 рублей больше, чем в Москве. Однушки – на 460 рублей, двушки – на 444. Причем сама по себе ситуация не нова: точно такой же расклад наблюдался в обеих столицах и в 2018 и в 2019 годах.

Санкт-Петербург регулярно попадает на первое место в престижных рейтингах. Увы, этот рейтинг - не из таких. Фото: Олег ЗОЛОТО

- Основных причин здесь можно выделить три, - отмечает руководитель агентства Infoline Иван Федяков. – Во-первых, Москва – это крупный логический хаб. Туда стремятся все продавцы и поставщики, туда направлена вся логистика. Зачастую, бывает так, что даже те товары, которые прибывают в петербургские порты, сначала едут в Москву на растаможку. Соответственно, в процессе всех этих перемещений их стоимость увеличивается.

Второй фактор – высокая конкуренция. В Москве, в частности, до сих пор сохранились строительные рынки, где, во-первых, товары идут дешевле, чем в магазинах, а во-вторых, всегда можно попытать счастья и поторговаться. На эти рынки вынуждено ориентируются торговые сети – и в итоге каждый начинает стремиться дать клиенту как можно более выгодное и «вкусное» по цене предложение.

- Наконец, третий аспект – культура, сам подход к ремонту и продажам, - отмечает Федяков. – В Петербурге в стоимость материалов, зачастую, закладывается стоимость дополнительных услуг: дизайн-проектов, расчетов, доставки и так далее. С одной стороны это плохо, потому что цены получаются выше, с другой – вы можете тщательнее спланировать ремонт и учесть все нюансы и подводные камни.

По словам экспертов, если этот разрыв не сократится, люди вполне могут начать уезжать из Северной столицы. Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, такая ситуация, по словам эксперта, продлится недолго. Аналитики ждут, что рано или поздно разрыв в ценах между Петербургом и Москвой будет сокращаться. Правда, для этого потребуется добрая воля компаний и сильная воля чиновников. Иначе экономику города ждут не самые приятные последствия: люди просто-напросто будут уезжать в столицу, где можно заработать больше, а потратить меньше.