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Общество

Отремонтировать квартиру в Санкт-Петербурге оказалось дороже, чем в Москве

Эксперты опасаются, что из-за этого люди могут начать уезжать из Северной столицы туда, где можно заработать больше, а потратить меньше
Сергей ВОЛЧКОВ
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Косметический ремонт квартиры обойдется жителю Санкт-Петербурга дороже, чем жителю Москвы.

Косметический ремонт квартиры обойдется жителю Санкт-Петербурга дороже, чем жителю Москвы.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Отремонтировать квартиру в Санкт-Петербурге стоит дороже, чем в Москве. К такому неожиданному выводу пришли эксперты-аналитики, собравшие и сравнившие цены в обеих столицах за минувший 2020 год. «Комсомолка» делится результатами.

Картина получается, мягко говоря, странная – даже сами эксперты называют ее «неожиданной» и «интересной». Исходя из результатов исследования, ремонт одного квадратного метра квартиры-студии в среднем стоит на 410 рублей больше, чем в Москве. Однушки – на 460 рублей, двушки – на 444. Причем сама по себе ситуация не нова: точно такой же расклад наблюдался в обеих столицах и в 2018 и в 2019 годах.

Санкт-Петербург регулярно попадает на первое место в престижных рейтингах. Увы, этот рейтинг - не из таких.

Санкт-Петербург регулярно попадает на первое место в престижных рейтингах. Увы, этот рейтинг - не из таких.

Фото: Олег ЗОЛОТО

- Основных причин здесь можно выделить три, - отмечает руководитель агентства Infoline Иван Федяков. – Во-первых, Москва – это крупный логический хаб. Туда стремятся все продавцы и поставщики, туда направлена вся логистика. Зачастую, бывает так, что даже те товары, которые прибывают в петербургские порты, сначала едут в Москву на растаможку. Соответственно, в процессе всех этих перемещений их стоимость увеличивается.

Второй фактор – высокая конкуренция. В Москве, в частности, до сих пор сохранились строительные рынки, где, во-первых, товары идут дешевле, чем в магазинах, а во-вторых, всегда можно попытать счастья и поторговаться. На эти рынки вынуждено ориентируются торговые сети – и в итоге каждый начинает стремиться дать клиенту как можно более выгодное и «вкусное» по цене предложение.

- Наконец, третий аспект – культура, сам подход к ремонту и продажам, - отмечает Федяков. – В Петербурге в стоимость материалов, зачастую, закладывается стоимость дополнительных услуг: дизайн-проектов, расчетов, доставки и так далее. С одной стороны это плохо, потому что цены получаются выше, с другой – вы можете тщательнее спланировать ремонт и учесть все нюансы и подводные камни.

По словам экспертов, если этот разрыв не сократится, люди вполне могут начать уезжать из Северной столицы.

По словам экспертов, если этот разрыв не сократится, люди вполне могут начать уезжать из Северной столицы.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Впрочем, такая ситуация, по словам эксперта, продлится недолго. Аналитики ждут, что рано или поздно разрыв в ценах между Петербургом и Москвой будет сокращаться. Правда, для этого потребуется добрая воля компаний и сильная воля чиновников. Иначе экономику города ждут не самые приятные последствия: люди просто-напросто будут уезжать в столицу, где можно заработать больше, а потратить меньше.

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