Непростой 2020-й оказался выгодным для инвестиций в недвижимость. Программа господдержки и связанное с ней снижение кредитных ставок на ипотеку подтолкнули многих к решению о новом жилье. По итогам января 2021 года объем выданной Северо-Западным банком Сбербанка ипотеки вырос на 57% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Всего в СЗФО за январь выдано 17,3 млрд рублей — это более 6 тысяч ипотечных кредитов. Наибольший рост отметили в Мурманской области — 73%, Санкт-Петербурге — 70% и Псковской области — 50%, в Ленинградской и Вологодской областях — по 42%.— В прошлом году ипотека была драйвером всего розничного кредитования, и эта тенденция пока сохраняется. В первую очередь, это связано с предпринятыми антикризисными мерами, которые в совокупности привели к рекордным показателям по объему выданных ипотечных кредитов — отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — Сейчас рынок продолжает показывать устойчивый рост. Выгодные условия по льготным кредитам и возможность снизить дополнительно процентную ставку за счет акций с застройщиками и использования онлайн-сервисов банка стимулируют спрос. Так, на программу «Господдержка 2020» в январе 2021 г. пришлось 27% от всего объема, выданных в этот период ипотечных кредитов в СЗФО, а на первичном рынке — 71%, в Петербурге — 29% и 69% соответственно.Заметно по Северо-Западу выросла и средняя сумма ипотеки — до 2,8 млн рублей против 2,3 млн рублей в январе прошлого года. Самый большой рост в абсолютных значениях — на 0,7 млн рублей — наблюдается в январе в Санкт-Петербурге — до 3,6 млн рублей.Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.