У кого такая безупречная репутация, что его уже давно пора скомпрометировать, как в «Служебном романе»? Выяснили исследователи рекрутинговой компании HeadHunter. В День всех влюбленных аналитики устроили опрос среди петербуржцев и выяснили, в каких профессиях не возбраняется приударить за коллегой, а где предпочитают не смешивать работу и чувства.– Оказалось, у каждого третьего опрошенного петербуржца был хотя бы один служебный роман, – сообщают исследователи. – При этом 65% стараются не вступать в близкие отношения с коллегами, а 3% опрошенных постеснялись ответить на вопрос.Самыми любвеобильными, судя по цифрам, стали сотрудники сферы закупок и топ-менеджеры: среди них в служебном романе признался почти каждый второй опрошенный. Любопытно, что обычно «амуры» крутят с коллегой из другого отдела. При этом любовные «рецидивы» чаще случаются у банковских работников: именно среди них есть те, для которых флирт и страсть – неотъемлемая часть службы. А вот среди юристов, сотрудников производства и ученых падкие на коллег люди встречаются гораздо реже.Кстати, то, что путь к должности мечты проходит через постель, – скорее, миф. Ведь у 72% опрошенных после романа служебное положение никак не изменилось. Еще в 16% случаев одному из любовников пришлось даже уволиться, а в 10% случаев работу потеряли оба.И стоило так рисковать? Особенно учитывая, что служебные романы недолговечны: расставанием заканчивается каждый второй. Правда, для 15% опрошенных офисная влюбленность переросла в любовь, а потом и в брак. Причем чаще всего свадьбой заканчивались служебные романы наименее падких на коллег специалистов – юристов.КОНКРЕТНОСамые любвеобильные:– сотрудники сферы закупок (40%),– топ-менеджеры (39%),– специалисты по управлению персоналом (38%),– работники ресторанно-гостиничного бизнеса (38%).Самые сдержанные:– юристы,– консультанты,– работники сферы добычи сырья,– научные сотрудники,– начинающие специалисты.Любители частых служебных романов встречаются среди:– банковских работников,– строителей,– сотрудников производства,– медиков.ВОПРОС ДНЯ: А как вы относитесь к служебным романам?Валерий ГРАДКОВСКИЙ, директор театра имени Ленсовета:– Как директор театра могу сказать, что мы смотрим только на качество работы. У нас нет никакой дискриминации, и мы не наводим справки, у кого какая личная жизнь. Зато всегда приходим на помощь своим коллегам. Возможно, в каких-то компаниях руководство против отношений на работе, но если мы говорим о театре, то он для артистов является домом. И для нас важно, как ощущают себя домочадцы.Юлия ПЕЧЕРСКАЯ, женский коуч:– Как было сказано в фильме «Молчание ягнят», мы хотим то, что мы видим. Когда человек видит каждый день другого человека, он начинает его вожделеть и это нормально, это в нашей природе. Ведь мы проводим на работе большую часть времени, у некоторых людей и вовсе кроме работы нет других контактов. И завести роман с человеком, с которым ты и так контактируешь, легче. Если руководитель к этому относится правильно, то служебные романы только укрепляют рабочий процесс.Татьяна МОСКВИНА, писатель:– К служебным романам я прекрасно отношусь. Я к любым романам хорошо отношусь. Это так скрашивает грустную, маленькую человеческую жизнь. Особенно, если все изящно скрывать. Не надо тревожить спутника жизни. Уважаешь, значит ври. Врать надо искусно, следы заметать. Я когда поступила в аспирантуру театрального института, я тут же завела служебный роман с Сергеем Шолоховым. Он теперь мой муж. Мы находили укромные уголки в нашем институте и все было прекрасно.Ольга БЕЗРУКОВА, доцент кафедры социологии молодежи и молодежной политики:– У судебных романов есть как плюсы, так и минусы. Плюсы – в том, что это, как правило, создает позитивный эмоциональный фон, который благотворно сказывается как на отдельном человеке, так и на всем коллективе в целом. Другое дело, что если люди, вступающие в отношения на работе, сами имеют семьи, которые ничего не знают об их интригах. В таком случае дело может закончиться скандалом и разводом, чего, конечно же, допускать не стоит.Жанна КИСЕЛЕВА, руководитель Общества жителей блокадного Ленинграда Калининского района:– С высоты своего жизненного опыта я скажу, что служебный роман – вещь действительно не такая уж и редкая. Это часто встречается, и было раньше. И не всегда это заканчивается плохо. Все зависит от тех, кто вступает в эти отношения, от их порядочности, отношения к жизни, себе и окружающим – все очень индивидуально.