Центр искусств в отреставрированной Даче Громова станет площадкой для творческой молодежи

Бывшую Дачу Громова приспособят под центр искусств. Фото: gov.spb.ru

На Петроградке появится новое пространство для творческой молодежи. Центр искусств планируют открыть в отреставрированной Даче купца Громова в Лопухинском саду. Недавно администрация Петроградского района объявила конкурс на проект приспособления здания-памятника под эти цели. «Комсомолка» узнала, чем будет заниматься молодежный центр.

Уже ясно, что Дача Громова может стать центром притяжения не только для жителей района, но и всего города. Как рассказали «КП-Петербург» в администрации Петроградского района, это будет многофункциональное пространство, где молодые петербуржцы смогут представлять, обсуждать и реализовывать свои творческие идеи и социальные инициативы.

– Это будет место для молодых авторов, коллективов. Что-то вроде творческого коворкинга. При этом там будут проводиться мероприятия, можно организовывать, например, мини-выставки, – отметили в пресс-службе администрации района.

Отреставрированное здание-памятник станет площадкой для творческой молодежи. Фото: gov.spb.ru

На базе такой площадки смогут проводить городские или даже международные проекты в сфере культуры и искусства. Однако пока главный вопрос в том, как именно оборудовать внутри современное пространство с необходимой технической базой, не навредив при этом самому памятнику архитектуры. Напомним, что в ноябре 2020 года на Даче Громова завершилась пятилетняя реставрация. Заброшенную усадьбу привели в порядок за 285 миллионов рублей – укрепили фундамент, перекрытия, стены, отремонтировали крушу, расчистили подвалы, восстановили кирпичную кладку дымовых труб. А в интерьерах даже обнаружили уникальную живопись.

– Но предстоит еще много работ внутри самого здания, – отметили в администрации района.

Дача Громова находится на территории Лопухинского сада. Фото: gov.spb.ru

Проект, на который объявлен конкурс, должен предусмотреть и все работы по сохранению памятника. Подача заявок завершится 4 марта. А на разработку из бюджета готовы выделить почти 21 миллион рублей. Когда новое пространство распахнет свои двери, станет понятно непосредственно после разработки проекта.