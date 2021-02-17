Две маленькие девочки бесследно исчезли в Пушкинском районе Петербурга

8-летняя Есения Клименко и 9-летняя Ангелина Девялтовская пропали в Санкт-Петербурге. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Две маленькие школьницы пропали в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. 17 февраля 9-летняя Ангелина Девялтовская гостила у своей подруги, 8-летней Есении Клименко. Они играли дома, но потом решили погулять на улице. Вот только прошло уже несколько часов, а от девочек нет никаких вестей. Тем временем к ночи температура опускается ниже минус 20 градусов…

Напуганные родители сообщили обо всем полиции. Сотрудники правоохранительных органов вовсю ищут девочек и просят СМИ о помощи в распространении ориентировок на школьниц.

Ангелина была одета в синюю куртку. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

- Есения Клименко была одета в розовую куртку и шапку, черные джинсы и черные сапоги. На вид ей 8 лет, рост 130 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы русые, а глаза карие. Ангелина Девялтовская была одета в синюю куртку и серую шапку с помпоном. На вид ей 9 лет, рост 130 см, худощавого телосложения, волосы светлые, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что девочек в последний раз видели у дома №25 на Красносельском шоссе, откуда они и вышли на прогулку. Если вы что-то знаете об их местонахождении, просьба срочно позвонить по телефонам 573-18-90 или 102.