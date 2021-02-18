Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 18 февраля 2021 года: Поступление крупной партии вакцины и рост числа госпитализаций

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 18 февраля 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка», как и прежде, собрала все последние и актуальные новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз на утро четверга, 18 февраля 2021 года. За прошлый день в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1103 человек.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи выявили COVID-19 у 356 381 человек. Умерли от инфекции 10 597 горожан (+37 за сутки), а выздоровели 275 016 (+2882), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

К сожалению, в городе уже несколько дней слегка растет количество госпитализаций больных коронавирусом и пациентов с пневмонией. Из-за этого в Смольном призвали пока не говорить о полной стабилизации эпидситуации. Хотя медленное стихание второй волны пандемии все же есть.

В Северную столицу поступила очередная крупная партия вакцины от коронавируса – еще 48 тысяч доз. Прививку расфасовали по одной дозе в отдельную ампулу для удобства. Скоро все комплекты отправятся по прививочным пунктам. Тем временем городские власти продлили выплаты медикам за работу с больными COVID-19 до лета 2021 года.

Что касается Ленобласти, то там за прошедшие сутки инфекцией заразились 186 человек (34 159 с начала пандемии), выздоровели 178 пациентов (всего 30 776), а умерли еще 12 (534 всего).