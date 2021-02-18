Елизавета Боярская и Максим Матвеев в браке уже 10 лет. Несмотря на такой продолжительный союз, пара не перестает испытывать друг к другу сильных эмоций. И появление супругов на премии GQ «100 самых стильных» этому еще одно подтверждение.На церемонии артисты приковали к себе все внимание публики. Очаровательная Лиза Боярская появилась на ковровой дорожке с открытыми плечами в шикарном алом платье-жакете. Помада в тон и волосы, убранные в хвост, отлично сочетались с ее образом. Матвеев пришел в элегантном черном костюме с рубашкой и галстуком в тон. Пара не просто улыбалась на камеру и позировала папарацци. Матвеев прижал к себе возлюбленную и обнял за талию, а когда она посмотрела на него и улыбнулась, тот нежно одарил ее поцелуем.- На вас можно смотреть бесконечно, - прокомментировали их действия подписчики в Instagram.Оценили красавцев не только знаменитости, которые присутствовали на вечере, фанаты в соцсетях, но и судьи премии.- Муж-то мой самый стильный по версии GQ! А у меня без версий. Просто самый! Во всем, - трогательно пописала видео с кадрами награждения супруга Боярская.Судя по поведению Лизы и Максима, за их пару точно не стоит переживать. Любови тут с каждым годом становится только больше. Напомним, что пара воспитывает двоих сыновей: 8-летнего Андрея и 2-летнего Григория. При этом звездные родители успевают успешно строить карьеру, посещать светские мероприятия и проводить время наедине.Среди гостей премии также была группа Little big в лице Ильи Прусикина и Сони Таюрской. Фронтмена коллектива тоже признали одним из самых-самых по версии журнала. Неординарный артист в этот вечер блистал в синем клетчатом костюме. Правда, его образ, мягко говоря, не всем пришелся по вкусу.