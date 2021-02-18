\\"Комсомолка\\" вновь подготовила все последние новости на на 18 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге. Город по прежнему продолжает бороться с коронавирусной инфекцией. Так, накануне в Северную столицу поставили еще 48 тысяч доз вакцины от коронавируса, а также открыли мобильный пункт вакцинации в Михайловском театре.Появились новые подробности о смерти 10-летней девочки, которую нашли повешенной на детской площадке в ночь на 14 февраля. Оказалось, что школьница увлекалась сериалом и мангой \\"Тетрадь смерти\\", который не так давно запретил Петербургский суд. Эксперты нашли некое совпадение - девочки умерла в тот же день, что и ее любимая героиня аниме. Добавим, что накануне петербургский суд провел заседание и запретил очередную порцию аниме.Следственный комитет подвел итоги работы в 2020 году. Оказалось, что хоть из-за пандемии петербуржцы и сидели по домам, а уровень преступности в городе вырос на целых 26 процентов. Тяжких и особо тяжких преступлений зарегистрировано 22 917, то есть 37,4 процентов от общего числа, и на 36,8 процентов больше, чем в 2019 году.Также петербуржцев ждет рост цен на продукты. В первую очередь подорожают мясо и овощи. Уже сейчас есть заметная разница между ценами прошлого года и нынешнего.Спустя долгое время городской суд зарегистрировал дело о гибели рабочего при обрушении СКК \\"Петербургский\\". При срезе вант, закрепляющих крышу, рухнул весь спорткомплекс.Возможно, весна намного ближе, чем нам кажется. Бурые мишки Носик и Хвостик из центра \\"Велес\\" проснулись. Но пока неокончательно. Косолапые вылезли из берлоги, чтобы подышать воздухом, а после обратно завалились спать. На видео, которое сняли работники центра, мишки очаровательны.Ну, и знаменитый Д`Артаньян быстро оправился от своего недуга. Михаил Боярский уже выписался из больницы. Коронавирус и пневмония у него не подтвердились. Уже сегодня артист выйдет на сцену.