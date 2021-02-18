Отмена занятий в школах Санкт-Петербурга 18 февраля 2021 года: кому не надо идти на уроки

При какой температуре отменяются занятия в школах Петербурга Фото: Олег ЗОЛОТО

Суровые морозы пришли в Санкт-Петербург. Минувшая ночь на четверг, 18 февраля 2021 года, стала самой холодной с начала зимы - синоптики зафиксировали минус 24,3 градусов. Днем ожидается температура на 12-13 градусов ниже климатической нормы. В такую погоду очень хочется остаться дома под одеялом. "Комсомолка" собрала самую актуальную информацию о том, ждет ли детей отмена занятий в школах Санкт-Петербурга 18 февраля 2021 года.

Увы, несмотря на то, что утром градусники показывают 24-градусный мороз, собирать портфели школьникам все равно придется. По норме для учеников младшим классов, в 1 по 4, занятия отменятся только при температуре ниже минус 25 градусов.

Ученикам с 4 по 8 классы можно не посещать школу при температуре ниже минус 27 градусов, а старшеклассникам придется ходить на уроки, пока не похолодает до минус 30 градусов.

Правда, у школьников все же есть возможность остаться в холода дома, но только по решению родителей. Для этого взрослым необходимо написать заявление и предупредить учителей.

Напомним, что 18 февраля погоду в Петербурге устанавливает скандинавский антициклон. Синоптики обещают, что к середине дня в городе потеплеет до минус 13-15 градусов.