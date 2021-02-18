Отмена занятий в школах Ленинградской области 18 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу

Отмена занятий в школах Ленинградской области 18 февраля 2021 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Ленинградской области наступили лютые морозы. Ночью и утром в четверг, 18 февраля 2021 года, температура опустилась ниже минус 30 градусов, в некоторых районах даже ниже минус 35 градусов. Такой холод лучше всего пережидать дома. Поэтому "Комсомолка" собрала самую актуальную информацию об отмене занятий в школах Ленинградской области 18 февраля 2021 года: кому не надо идти в школу.

- Комитет по образованию напоминает, что ученики 1-4 классов могут оставаться дома при температуре -25 градусов и ниже, 5-8 классов - если на улице -28 градусов и ниже и 9-11 классов - при морозе от -30 градусов, - рассказали в администрации Ленинградской области.

Так, младшеклассники большинства районов сегодня могут остаться дома.

Также школам рекомендовали скорректировать план занятий физкультурой на открытом воздухе, и следить за температурой в классах, чтобы ученики не замерзли.

Тем не менее, отправлять ребенка в школу или оставить дома, если на улице не достаточно морозно, решать родителям. Однако, чтобы дети случайно не получили "прогул", взрослым следует написать заявление и оповестить учителей.