Билли Новик даст концерт в Петербурге 21 февраля, на котором исполнит песни Летова

Билли Новик исполнит главные песни Летова. Фото: СОЦСЕТИ

Билли Новик выступит 21 февраля в Петербурге с особенной программой. Музыкант исполнит песни Егора Летова. Никакой театрализации, никакого джаза, это будет концерт, состоящий только из песен Летова. Сухо и строго. Из уважения, восхищения и благодарности автору.

В одном из интервью Билли Новику задали вопрос о том, как публика отнеслась к его программе песен Егора Летова.

- Программа, конечно, расколола мою аудиторию, - признался музыкант. - Это совсем другая моя сторона, о которой мало кто знал. Но шила, как говорится, в мешке не утаишь. Все скрытое рано или поздно становится явным. Если я кого-то огорчил, или, наоборот, неожиданно воодушевил, ну, простите. Я иначе не мог. Я осознанно делаю то, что я делаю. Для меня это акт восхищения, уважения и благодарности песням Егора Летова.

Воодушевляться и восхищаться, ностальгировать, а, может быть, даже впервые открывать для себя творчество Егора Летова и узнавать Билли Новика с другой стороны мы будем 21 февраля на концерте Петербурге.

- Но на самом деле петь Летова - это просто лютый кайф. Все, кто это когда-либо делал, поймут меня, - добавил Новик.

КОГДА: 21 февраля 20.00 (сбор гостей в 19.00)

ГДЕ: клуб Опера (наб.Обводного канала, 181)

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