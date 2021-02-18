Полицейские спасли пожилую пару и собаку из пожара в частном доме в Санкт-Петербурге

Петербургские полицейские спасли пенсионеров и собаку из горящего дома / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Санкт-Петербурге двое полицейских спасли пожилую семейную пару и их собаку из пожара в частном доме. Около 23:40 часов в четверг, 17 февраля 2021 года, во время патрулирования местности в Колпино по улице Танкистов правоохранители заметили дым в частном секторе. Сотрудники наряда – 31-летний инспектор, лейтенант полиции Николай Магер и 25-летний полицейский водитель, старший сержант полиции Алексей Тихонов сразу же отправились проверить обстановку.

- Полицейские увидели, что горит дом на территории садоводства. Они мигом открыли ворота и побежали к горящему дому, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудники наряда заметили дым во время патрулирования территории и поспешили на помощь / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Сотрудники наряда вызвали МЧС и, пока спасатели ехали, попытались открыть дверь, но она не поддавалась, так как была заперта на замок. Сами же жители дома спали и совершенно не подозревали об опасности. Благо, крики и шум их разбудили.

- Лейтенант и сержант все же смогли проникнуть в дом и вывели на улицу 65-летних пенсионеров и их собаку, - отметили в полиции.

Дом сильно обгорел, но зато все остались живы / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В это время на место приехали пожарные и бригада скорой помощи. Врачи осмотрели погорельцев, не не пострадали.

Благодаря отважным и оперативным действиям сотрудников полиции удалось спасти жизнь и вовремя сохранить здоровье людей.

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