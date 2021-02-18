Метрополитен Петербурга показал, как ремонтируют «Маяковскую»

Обновленная, станция «Маяковская» откроется в декабре 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Отбойник бомбит, болгарка искрит в вестибюле станции петербургской подземки «Маяковская». С потолка свисают «инженерные сети». О том, что метро еще работает и что под вестибюлем на глубине 51 метра вовсю кипит жизнь, напоминают отдаленный гул из огороженного эскалаторного тоннеля да остатки зеленых наклеек со словом «Маяковская».

ТЕ ЖЕ СТРОЧКИ, ТОТ ЖЕ МАЯКОВСКИЙ

На капремонт станция закрылась 9 января, и он стал первым с ее открытия в 1967 году: доселе вестибюль и наклонный ход 53-летней «Маяковской» поддерживали лишь текущими ремонтами. Каждый день на станции трудятся около 70 человек, а всего в процессе будет занято примерно 130 работников.

Стены вестибюля уже зачистили до кирпича, разбирают гранитный пол.

Каждый день на станции трудятся около 70 человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Станция, сразу скажу, не памятник, – обращает внимание начальник производственного отдела службы инвестиционных программ Петербургского метрополитена Алексей Мичурин. – Но облик вестибюля мы восстановим почти без изменений. Здесь был барельеф с Маяковским и стихами, сейчас он находится на складе и ждет восстановления. Так что после открытия пассажиры увидят те же строчки, того же Маяковского.

А вот облицовка будет новой: стены оденут в саянский мрамор, под ноги пассажирам постелют гранит сорта «Возрождение». Под камнем спрячут современные инженерные сети. Поменяют двери и кассовые окна, а одно из них «занизят» для колясочников.

Внешний вид вестибюля сильно не изменится. Фото: Артем КИЛЬКИН

– Главное, изменится логистика пассажиропотоков: теперь вход будет только с Невского проспекта, а выход – только на улицу Марата, – объясняет Мичурин. – Входные группы оснастим по всем требованиям безопасности. Появятся широкие двери с приводом и тактильные полосы на полу.

ЛЕГКО УЛАДИТЬ С ПОМОЩЬЮ ЗОНТА

Едем дальше, на эскалаторе. Слышны звуки падающих капель. Воду в местах самых сильных протечек ловит полиэтилен, развешенный под сводом.

– Состояние наклонного хода стало главной причиной капремонта, но раз уж мы его затеяли и закрыли станцию, то решили сделать сразу все, – отмечает Мичурин.

Состояние наклонного хода стало главной причиной капремонта. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наклонный ход длиной более 60 метров уже «ободрали» наполовину (делается это вручную), из-под бетонных зонтов выглядывают чугунные несущие конструкции. Их невозможно заменить, но можно починить и защитить от коррозии, чем ремонтники и займутся.

– С кассовым залом все понятно: вся проблематика – за зонтами, – делится гендиректор фирмы-подрядчика «Ленспецавтоматика» Роман Темирлиев. – За полвека чугунные конструкции накопили дефектов, есть течи и даже струйки воды, выносящие породу.

Чугунные несущие конструкции невозможно заменить, но можно починить. Например, заменить в них болты. Фото: Артем КИЛЬКИН

Первым делом проведут гидроизоляцию. А затем цементные зонты заменят на современные, из анодированного алюминия. Во-первых, из-за своей легкости они снизят нагрузку на чугун. Во-вторых, они облегчат жизнь службам метро.

– Так как новые зонты секционные, можно будет быстро разобрать нужные секции и за ночь ликвидировать течь, – объясняет Темирлиев.

ЧЕТВЕРТЫЙ ЛИШНИЙ

Параллельно на металлическую заменят балюстраду, а на капремонт отправят два эскалатора из трех. Последний приведут в порядок уже после открытия станции: на время работ его будут использовать как грузовой транспорт, это обычная практика.

– А что насчет четвертого эскалатора? – спрашиваем.

– Это уже реконструкция. А у нас всего лишь капремонт, – проводит ликбез начальник отдела службы инвестиционных программ управления подземки Геннадий Карпенко. – Повод для реконструкции и увеличения числа эскалаторов всегда один: перегрузка станции. Но на «Маяковской» даже в случае перегрузки диаметр наклонного хода не позволит впихнуть в него сразу четыре эскалатора.

О том, что под вестибюлем на глубине 51 метра вовсю кипит жизнь, напоминают остатки зеленых наклеек. Фото: Артем КИЛЬКИН

В отличие от «Чернышевской», которая ждет реконструкции после открытия «Технологического института». Дополнительную лестницу там втиснут за счет сужения балюстрады. В ход пустят зарубежные механизмы.

– Своих узкобалюстрадных эскалаторов у нас пока нет, – отмечает Карпенко. – Экспериментальные подъемники Кировского завода стоят в переходах «Спасской», но в них уже выявили 160 конструкторских недочетов, которые пришлось исправлять на ходу (так, уже в первый день работы новой станции эскалатор сломала 50-копеечная монетка. – Прим. ред.).

Диаметр наклонного хода не позволит впихнуть в него сразу четыре эскалатора. Фото: Артем КИЛЬКИН

Весь ремонт займет 11 месяцев и завершится в декабре 2021-го. Он осложняется тем, что работы идут в центре мегаполиса, где ни стройплощадку не развернуть, ни грузовики не подогнать.

Подрядчику за ремонт заплатят 385 миллионов рублей, при этом эскалаторы и часть инженерных сетей подземка починит за свой счет.

КСТАТИ:

После «Маяковской» на капремонт уйдет «Московская-2» (выход на Алтайскую улицу), закрыть этот вестибюль планируют в третьем-четвертом квартале 2021 года. А в 2022-ом сразу после новогодних праздников основательно возьмутся за «Удельную».

В каждом случае ремонт продлится 11 месяцев.