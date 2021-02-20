Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 февраля 2021 года: Правда о реальном плане вакцинации и «качели» по количеству госпитализаций и заражений

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 19 февраля 2021 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» сделала подборку всех последних и актуальных новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро пятницы, 19 февраля 2021 года. За прошлые сутки в Северной столице обнаружили инфекцию еще у 1087 человек.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи нашли COVID-19 у 358 562 человек. Умерли от инфекции 10 686 горожан (+47 за сутки), а выздоровели 281 926 (+3676), - сообщает Оперштаб по борьбе с COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге на 19 февраля 2021 года / Фото: Яндекс

В комитете по здравоохранению Петербурга развеяли слухи о сокращении плана вакцинации от коронавируса с 3,5 до 1,2 млн человек. Цифру 1 200 000 стоит воспринимать исключительно как расчетный показатель, который необходим в первую очередь тем, кто организует прививочную кампанию. После вакцинации 1,2 млн горожан (за вычетом тех, кто уже переболел и тех, кому прививку нельзя делать) специалисты будут смотреть, нужно ли продолжать. К слову, спрос на вакцину среди петербуржцев вырос в два раза за последние пару недель.

Пока что в Северной столице наблюдаются так называемые «качели» по количеству госпитализаций и заражений инфекцией. Для наглядности – число больных за неделю снизилось почти на 17%, а госпитализация опять выросла, в этот раз на 11%.

Что касается Ленобласти, то там за минувший день инфекцией заразились 188 человек (34 534 с начала пандемии), выздоровели 189 пациентов (всего 31 159), а умерли еще 11 (559 всего).