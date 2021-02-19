\\"Комосомолка\\" подготовила все самые актуальные и последние новости на 19 февраля 2021 года в Санкт-Петербурге. Накануне известие о смерти актера Андрея Мягкова потрясло всю страну, знакомого и любимого многим по ролям Жени Лукашина в \\"Иронии судьбы\\" и Анатолия Новосельцева в \\"Служебном романе\\". Артисту было 82 года. Он скончался от острой сердечной недостаточности. \\"КП\\" опубликовала последнее интервью с артистом, взятое накануне нового года.Жителей Петербурга ждут небольшие неудобства в связи с ремонтом метро. В текущем году работы начнутся на станции \\"Московская-2\\", правда это не означает закрытие станции для пассажиров. А вот ремонт \\"Удельной\\", намеченный на 2022 год, закроет к ней доступ на целых 11 месяцев. Также \\"Комсомолка\\" узнала, как продвигается ремонт \\"Маяковской\\".Также горожан ждут перекрытия дорог 20 февраля. Связано это с проведением футбольного матча на стадионе \\"Газпром Арена\\". Ограничено движение будет по девяти улицам.В Смольном объяснили \\"сокращение\\" плана по вакцинации населения от коронавируса. Ранее назывался широкий диапазон цифр – от 1,5 до 3,5 миллионов человек, уточнили в ведомстве. Цифра в 3,5 миллиона никем и никогда не утверждалась, лишь рассматривалась подобная возможность.В Петербурге двое полицейских стали настоящими героями. Патрульные спасли пожилую семейную пару и их собаку из пожара. Пенсионеры спали в момент возгорания и даже не знали, что им грозит опасность.Бывшего активиста штаба Навального, 21-летнего Дмитрия Мякшина нашли мертвым в Токсово. Парень пропал еще в январе. Сейчас СК выясняет причину смерти юноши.И о погоде. Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. Однако синоптики отмечают, что может быть еще холоднее. Увы, по прогнозу специалистов, весны пока что ждать нет смысла.