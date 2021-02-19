Частный самолет нашли у мошенников, занимавшихся обналичкой материнского капитала в Санкт-Петербурге

У предполагаемого организатора преступной схему нашли самолет. Фото: источник "КП-Петербург".

Крупную схему мошенничества с материнским капиталом вскрыли в Санкт-Петербурге сотрудники Экономической полиции Главка вместе с оперативниками ФСБ и работниками прокуратуры. Он накрыли дельцов, работавших под видом потребительских кооперативов, якобы заключавших договоры с владельцами сертификатов на маткапитал о строительстве жилья.

- Через ряд подконтрольных кредитных потребительских кооперативов злоумышленники заключали фиктивные договоры с владельцами маткапитала. Согласно условиям займа, деньги предполагалось использовать для строительства жилых домов в регионах России, - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Позднее, через подложные документы, поданные в Пенсионный фонд, средства обналичивались. Владелец сертификата получал 55% суммы, а остальное шло в карман мошенников.

Первоначально казалось, что масштаб их деятельности не слишком большой, сообщалось, что обнальщики «заработали» чуть более 20 миллионов рублей. Но позднее - обыски прошли сразу по 40 адресам - вскрылся настоящий размах дела.

- В ходе обысков изъяты три автомобиля премиум-класса, денежные средства в сумме более 1,3 миллиона рублей. У предполагаемого организатора противоправной деятельности, ранее судимого за мошенничество жителя Волгоградской области, полицейские обнаружили частный самолет, - сообщает пресс-служба МВД.

Кроме того, у подозреваемых нашли документы, многочисленные печати и прочие приметы незаконной деятельности. Всего в руки полиции попали семь человек: пятеро уроженцев Волгоградской области и двое петербуржцев.

18 февраля Куйбышевский районный суд Северной столицы избрал всем меру пресечения. Пятеро из них, включая предполагаемого организатора, заключены под стражу, финансовый директор получила домашний арест, еще один фигурант находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере».