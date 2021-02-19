Грабитель с мачете напал на магазин в Петербурге

Мужчина с мачете ограбил магазин в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге мужчина ограбил магазин, вооружившись очень внушительным оружием. Вечером в четверг, 18 февраля 2021 года, в торговую точку, расположенную в поселке Шушары Пушкинского района зашел неизвестный. Осмотревшись по сторонам, он подошел к одинокой девушке-кассиру, расстегнул куртку и достал оттуда мачете.

- Инцидент произошел в 19:26 часов. Грабитель ворвался в продуктовый магазин на улице Центральной поселка Шушары и стал угрожать продавцу предметом, похожим на мачете, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

22-летняя девушка, которая в этот момент была за кассой, увидев огромный нож, спорить с грабителем не стала, чтобы не провоцировать мужчину, сразу же открыла кассу и отдала ему выручку - 15 тысяч рублей. После этого грабитель обратно спрятал оружие и поспешил скрыться.

Инцидент попал на камеру видео наблюдения, установленную в магазине. Лица грабителя на нем не видно, так как он скрылся за медицинской маской. На данный момент полиция разыскивает подозреваемого. Возбуждено уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смотрителя старейшего маяка России Толбухин нашли с ножевым ранением

Добраться до маяка сложно, он находится на острове в 5 километрах от Кронштадта под Петербургом (подробности)