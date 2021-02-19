С опасно нависающими над головами прохожих сосульками Северная столица, похоже, борется с петровских времен. Но войну им Петербург объявил десятилетие назад, когда те превратились в смертоносные «сосули». В ход пошли дворники на веревочках, воздуходувки, даже лазеры. Но только теперь, празднуя победу, город видит, что справиться с ледяным врагом было несложно: сосульки испарились, стоило коммунальщикам вооружиться… холодом и теплом.– В последние годы во время комплексного ремонта крыш и чердаков активно применяют новые технологии. Результат – отсутствие наледи и сосулек, сохранение тепла в домах и снижение затрат на отопление, – отметил губернатор Александр Беглов во время визита на одну из крыш на юге города.В сталинке на Московском проспекте в прошлом году прижились сразу две инновации – «холодный чердак» и греющий кабель. Этот дуэт вкупе с быстрой реакцией кровельщиков при аномальных снегопадах дает поразительный эффект: сосульки больше не растут. Эффективность технологии доказывает хотя бы то, что с начала снежной зимы 2020-2021 годов льдина, сорвавшись с крыши, не пробила ни одной петербургской головы.ХОЛОДНЫЙ ЧЕРДАК2020-й вошел в историю Петербурга не только пандемией: в жилых домах завершили массовое внедрение технологии «холодный чердак», стартовавшее в 2018 году.– Технология направлена на то, чтобы нормализовать температурно-влажностный режим на чердаке, – объясняют в Жилищном комитете. – Для этого надо ликвидировать источники поступления тепла в помещение.Первым делом под крышей обеспечивают хорошую вентиляцию. Затем перекрытие (то есть пол чердака), входы и вентиляционные каналы хорошенько изолируют специальными материалами. И, наконец, ими оборачивают все коммуникации, особенно внимательно – трубы отопления.Смысл манипуляций в том, чтобы остановить поток тепла, поднимающийся с квартир, охладить крышку и чердак до уличной температуры и сохранить снег в первозданном виде, пока его не сбросят вниз коммунальщики. Если же осадков немного, можно запросто дождаться весны, когда снег спокойно растает и стечет в водосток.ТЕПЛЫЙ КАРНИЗГреющий кабель на «охлажденной» крыше не оставляет сосулькам шанса, но и в одиночку работает неплохо. Такие кабели начали проводить по карнизам и водосточным трубам с 2019 года.Задача этой «электрогрелки» не дать растаявшему снегу стать льдом. Вот почему к помощи кабелей прибегают с наступлением тепла.– В этом году установку греющих кабелей продолжим, – добавляют в Жилкоме. – Ими крышу можно оснастить только с согласия жителей дома (ведь именно им придется платить, хоть и копейки, за электроэнергию. – Прим. ред.).Все работы проводят на деньги собственников квартир в здании, в том числе во время капремонта кровли.КОНКРЕТНОС начала зимы (по данным Жилищного комитета на 17 февраля):– 10 500 крыш жилых домов Петербурга чистили более 17 000 раз,– в том числе полностью очистили 9000 кровель, на остальных провели противоаварийную очистку (вдоль карниза),– каждый день чистить крыши выходят около 1300 кровельщиков.«Холодный чердак» уже есть у 5400 жилых домов, из них 1334 обеспечили им в 2020 году.Греющий кабель протянули в 2019-2020 годах по крышам 140 жилых домов.Капремонт в 2020 году прошел на 464 крышах жилых домов. В плане на 2021 год – еще 523 дома (корректируется).ХРОНИКА СОБЫТИЙ2010 год – губернатор Валентина Матвиенко предложила срезать сосули лазером и паром.2011 год – шестилетнего мальчика убило сосулькой на проспекте Стачек: глыба льда пробила ребенку голову.2012 год – 44-летняя женщина стала жертвой льдины, сорвавшейся с дома на углу Садовой и Апраксина переулка.2016 – петербуржец придумал технология против сосулек, она объединила в себе греющий кабель и «холодный чердак». Тем временем в Смольном заговорили о сдувании снега с крыш особыми пылесосами.2018 год – 73-летняя женщина погибла подо льдом с крыши на улице Репина во время кормления бездомных кошек.2019 год – сосульки убили 22-летнего студента на Аптекарском проспекте и покалечили 71-летнего оператора «Ленфильма» на 12-й линии Васильевского.2019-2020 год – активно внедряют технологию «холодного чердака» и греющего кабеля.