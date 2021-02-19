60 килограммов кокаина изъяли у наркокурьеров в Петербурге

60 кг кокаина изъяли во время спецоперации. Фото: ЦОС ФСБ

Большую партию кокаина, весом в 60 килограммов изъяли у наркокурьеров оперативники ФСБ. Операцию провели на одной из улиц Санкт-Петербурга. Об этом утром 19 февраля рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

- Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с территориальным органом безопасности пресечен международный канал поставки наркотических средств в Российскую Федерацию.В результате проведенных мероприятий задержаны три иностранных гражданина, у которых изъято свыше 60 кг наркотического средства кокаин, - сообщает ЦОС ФСБ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, совершенные организованной группой в особо крупном размере".

Расследование преступной цепочки поставок кокаина в Россию продолжается. Виновным грозит до пожизненного лишения свободы.

Напомним, что Петербург часто попадает в оперативные сводки по наркотикам. Город является не только перевалочным пунктом на пути зелья в Россию, но в регионе также производят запрещенные вещества. Так, полтора года назад под Тосно, в Ленобласти нашли тонны "соли" на семь миллиардов рублей.

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