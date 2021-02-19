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Петербуржцы мечтают выучиться на ди-джея и купить лемура

По данным онлайн-сервиса «Цели» от Сбера люди охотнее всего копят на гаджеты и туризм
Анна ТУРЧИН
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Петербуржцы мечтают выучиться на ди-джея и купить лемура. Фото: freepik.com.

Петербуржцы мечтают выучиться на ди-джея и купить лемура. Фото: freepik.com.

Сбер проанализировал предпочтения пользователей мобильного сервиса накоплений «Цели». В топе — покупки и вклады, среди необычных желаний — кругосветк