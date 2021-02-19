Петербуржцы мечтают выучиться на ди-джея и купить лемура

Сбер проанализировал предпочтения пользователей мобильного сервиса накоплений «Цели». В топе — покупки и вклады, среди необычных желаний — кругосветка, курсы астрологов, покупка лемура.С «Целями» легче накопить на крупную покупку, финансовую подушку, путешествие или обучение. Сервис позволяет выбрать цель из предложенных или создать свою, рассчитывает сумму и период накоплений. В зависимости от срока и суммы онлайн-помощник покажет, сколько нужно вносить на счет каждый месяц, чтобы достичь цели в срок. Можно вносить деньги самостоятельно или настроить автоплатеж.– За последний год количество пользователей онлайн-сервиса «Цели» выросло более чем вдвое — до 2,5 млн человек. Всего на счетах клиентов, которые копят в онлайн-сервисе, 40 млрд рублей — отвечает Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка. — Чтобы начать копить, мы советуем сначала проанализировать свой бюджет в этом поможет сервис «Анализ финансов», — а затем определить желаемую сумму накоплений. Не терять мотивацию поможет картинка или фотография, которую можно прикрепить к цели. Скоро мы расширим функционал сервиса и будем давать клиентам персональные советы с учётом их индивидуальных финансовых привычек и возможностей.Половина пользователей «Целей» копят в категории «Покупки». Чаще всего это электроника: телефон, планшет, игровая приставка или ноутбук. Также популярны накопления на автомобиль, недвижимость, товары для дома и просто шопинг.Треть пользователей копят на «светлое будущее» или финансовую подушку безопасности. 60% клиентов в этой группе хотят отложить до 100 тысяч рублей, 33% — 100–500 тысяч.Ещё 15% копят на путешествия. Самые популярные места для отпуска — море и горы. Есть и те, кто копит на длительный отпуск (например, на зимовку в Таиланде или круизное кругосветное путешествие). В этой группе 26% копят до 25 тысяч рублей, 39% — 25–100 тысяч, 30% — 100–500 тысяч.Меньше всего тех, кто планирует в ближайшем будущем обучение — 5%. В планах у пользователей высшее образование, школа вождения, курсы бровиста, ди-джея, груминга, нумерологии и астрологии.К слову, 13% пользователей «Целей» — жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области.- Онлайн-сервис «Цели» будет полезен не только тем, кто уже имеет какой-то капитал и хочет накопить крупную сумму, но и людям, которые задумались о небольших накоплениях, например, ко дню рождения друга — добавляет Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк. — Созданная цель будет мотивировать откладывать деньги регулярно, а не тратить их. Жители северной столицы одни из самых активных пользователей сервиса.