Бизнесмен на Porsche сбил пешехода и расстрелял его из травмата на севере Петербурга

Бизнесмен на Porsche расстрелял пешехода на севере Петербурга Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге бизнесмен на иномарке Porsche сбил пешехода, а после решил по нему еще и пострелять. Инцидент произошел 31 января 2021 года рядом со станцией метро "Академическая" на севере города. 23-летний парень переходил дорогу, когда его задел автомобиль. Пешеход встревать в конфликт с водителем не стал и пошел дальше, но оказалось, что автомобилист начал стрелять ему в спину.

- В полицию обратился молодой человек и рассказал, что по нему стреляли. В ходе проверки правоохранители установили, что около 23:30 часов 31 января заявитель переходил дорогу по пешеходному переходу у дома 19 по проспекту Науки. Его задел проезжающий автомобиль Porsche. Парень отскочил в сторону и пошел дальше, но воитель иномарки вышел из машины и направил в сторону пешехода пистолет, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Все происходящее попало на камеру видеонаблюдения, установленную на перекрестке. На кадрах видно, как Porsche небрежно остановилось на дороге, из нее вышел мужчина и начал стрелять из травматического пистолета. Пешеход это заметил и прибавил шаг, мужчина двинулся за ним, продолжая стрелять. Молодому человеку удалось убежать, ранений он не получил.

Подозреваемого стрелка задержали 18 февраля. Им оказался 30-летний бизнесмен из Петербурга. В отношении мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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