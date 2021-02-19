Стало известно, какие дороги отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2021 году

На 2021 год в Петербурге запланирован ремонт 29 дорог. Фото: Олег ЗОЛОТО

В 2021 году в Петербурге планируют починить 29 автомобильных дорог. Латать улицы обычно начинают весной, а на лето в городе часто приходится самый разгар дорожных работ. Ремонтировать улицы в этом году будут и в самом центре Петербурга, и в спальных районах. Как сообщили в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), привести в порядок в общей сложности предстоит 72 километра автомобильных дорог.

В центре, например, собираются обновить асфальт по четной стороне набережной Мойки – от Певческого моста до Гороховой улицы. Займутся также Литейным проспектом. Выборочно его будут ремонтировать на всем протяжении от Невского проспекта до Литейного моста. На Петроградке подлатают улицу Профессора Попова. Запланированы работы и на крупных магистралях спальных районов.

– Например, в Красногвардейском и Калининском районах будут отремонтированы несколько крупных проспектов: Маршала Блюхера, Полюстровский, Пискаревский проспект и Индустриальный, – рассказывают в КРТИ.

На ремонт дорог выделили 5 миллиардов рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кронштадте починят улицу Восстания вдоль Финского залива до Зосимова. А еще вошли в список ремонта и крупные участки дорог, которые ведут в пригород и в Ленобласть. Это проспект Энгельса от Парнасского путепровода до КАД, Рябовское шоссе от Сосновского проспекта до КАД, Ропшинское шоссе от Санкт-Петербургского шоссе до границы с Петродворцом.

Как и всегда, ремонт дорог будет связан с ограничениями для автомобилистов. О них водителей предупредят заранее.

КСТАТИ

На ремонт дорог в Петербурге в этом году выделено 5 миллиардов рублей, в том числе 1 миллиард – из федерального бюджета. Обновлять улицы будут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Фото: Екатерина Першина.

КОНКРЕТНО

Какие дороги отремонтируют в Санкт-Петербурге в 2021 году:

1. ул. Профессора Попова

2. Песочная наб. от ул. Даля до Левашовского пр.

3. ул. Куйбышева от Троицкой пл. до Петроградской наб.

4. Московское шоссе от Колпинского шоссе до поворота к ТК «Лента» (3-й Бадаевский проезд)

5. пр. Энгельса от Парнасского путепровода до КАД

6. Тихорецкий пр. от ул. Гидротехников до Светлановского пр.

7. Коннолахтинская дорога

8. Ленинградская ул. от Лесной ул. и Речной ул. до границы пос. Песочное

9. ул. Восстания вдоль Финского залива до ул.Зосимова

10. Арсенальная ул.

11. Полюстровский пр. от Пискаревского пр. до 1-го Муринского пр.

12. Рябовское шоссе от Сосновского пр. до КАД

13. Пискаревский пр. от Свердловской наб. до Муринской дороги

14. Якорная ул.

15. пр. Буденного (Володарский)

16. Ропшинское шоссе (от Санкт-Петербургского шоссе до границы г. Петродворец)

17. ул. Новые Заводы (от ул. Связи до Охотничьей ул.)

18. ул. Братьев Горкушенко (от Эрлеровского бульв. до границы г. Петродворец)

19. Краснопутиловская ул. от пл. Конституции до Кубинской ул.

20. пр. Обуховской Обороны (за исключением участка от ул. Шелгунова до ул. Грибакиных, выборочно)

21. наб. р. Мойки (четная сторона) от Певческого моста до Гороховой ул.

22. Полевая ул. от ул. Богайчука и Железнодорожной ул. до Петрозаводского шоссе

23. Кузьминское шоссе от Волхонского шоссе до Петербургского шоссе

24. Литейный пр. от Невского пр. до Литейного моста (выборочно)

25. ул. Сикейроса

26. ул. Есенина от ул. Сикейроса до Придорожной аллеи

27. пр. Маршала Блюхера (от Полюстровского пр. до Пискаревского пр.)

28. Индустриальный пр. от ш. Революции до Российского путепровода (выборочно)

29. Шафировский пр. от Пискаревского пр. до крематория