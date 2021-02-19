Мужчина ударил ножом охранника консульства Украины в Петербурге

В Петербурге мужчина напал с ножом на охранника консульства Украины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина напал с ножом на охранника консульства Украины. Инцидент произошел около полудня в пятницу, 19 февраля 2021 года. Мужчина подошел к работник консульства и ударил его один раз. Об этом "КП-Петербург" рассказали в главном управлении МВД по городу и Ленобласти.

- Около 12 часов к дому 1В по улице Бонч-Бруевича подошел мужчина и по неустановленной причине внезапно нанес ножевое ранение работнику учреждения, расположенного в указанном здании, - пояснили в ведомстве.

Так как рядом с консульством находился наряд полиции, нападавшего смогли оперативно обезоружить и задержать, после чего его отправили в отделение полиции для разбирательства.

Задержанным оказался 34-летний местный житель. Более подробных данных о его личности, а также мотивах нападения полиция пока не сообщает.

Пострадавшему охраннику полицейские вызвали карету скорой помощи. Сейчас он находится в больнице. Сейчас его жизни ничего не угрожает.